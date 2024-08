MLB》洋基2屆打擊王大復活！ 滿貫砲+生涯新高6打點率隊橫掃費城人

拉梅修灌進生涯最多6打點助隊以6:5橫掃費城人。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基本季沉寂許久的2屆打擊王拉梅修(DJ LeMahieu),在今天面對費城人大復活,不僅敲出滿貫砲,還灌進生涯最多的6分打點,幫助球隊以6:5收下勝利,更在3連戰橫掃聯盟戰績第一的費城人。

拉梅修在二局就對先發投手桑契斯(Cristopher Sanchez)敲出一發滿貫砲助隊取得4:0領先,6局他再敲出一支二壘安打灌進2分打點,拉大領先差距,費城人全場苦追未果,終場就以1分差落敗,系列賽慘遭洋基隊橫掃。

請繼續往下閱讀...

DJ LeMahieu has driven in all 6 runs for the @Yankees today! pic.twitter.com/n44fcOp2Xb