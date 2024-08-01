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MLB》洋基2屆打擊王大復活！ 滿貫砲+生涯新高6打點率隊橫掃費城人

2024/08/01 08:03

拉梅修灌進生涯最多6打點助隊以6：5橫掃費城人。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基本季沉寂許久的2屆打擊王拉梅修（DJ LeMahieu），在今天面對費城人大復活，不僅敲出滿貫砲，還灌進生涯最多的6分打點，幫助球隊以6：5收下勝利，更在3連戰橫掃聯盟戰績第一的費城人。

拉梅修在二局就對先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）敲出一發滿貫砲助隊取得4：0領先，6局他再敲出一支二壘安打灌進2分打點，拉大領先差距，費城人全場苦追未果，終場就以1分差落敗，系列賽慘遭洋基隊橫掃。

拉梅修在本季表現不佳，賽後他坦言本季的經歷對他來說蠻艱難的，但今天他的感覺良好。在本場比賽以前，拉梅修打擊率僅1成73，敲出1轟、13分打點，是他自2019年加盟洋基以來最糟糕的表現，但在今天他成為了球隊的大英雄。「我的隊友在背後支持著我。讓我能夠度過這些困看，看看他們今天有多興奮，這是個很好的感覺。」

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）也表示，拉梅修在這支球隊絕對會持續擔任重要的角色，而拉梅修目前身上仍有與洋基隊的2年合約，他仍會是洋基內野先發的主要人選。本季轉戰洋基的外野手維杜戈（Alex Verdugo）賽後稱讚道：「DJ非常巨大。這裡所有人都愛他。」

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