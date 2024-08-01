奧運拳擊》吳詩儀至少銅牌入袋 家中麵店湧好評：5星給詩儀！

吳詩儀今凌晨在巴黎奧運女子拳擊60公斤級賽事闖進4強，確定至少銅牌入袋。（特派記者王元鴻攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣拳擊好手吳詩儀今凌晨在巴黎奧運女子拳擊60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修絲（María José Palacios）闖進4強，確定至少銅牌入袋，同時也是台灣代表團本屆奧運首面獎牌。在奪牌消息傳出後，吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」餐廳在Google評論湧入「5星好評」，網友大讚：「這五星給詩儀，恭喜奪牌！」

網友湧入吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」餐廳留下五星好評祝賀。（圖擷取自Google Map）

吳詩儀確定至少銅牌入袋後，讓許多支持者與網友十分振奮，不少網友紛紛湧入吳詩儀家中經營的內湖「文湖21雞湯麵」Google地圖頁面給予五星評價，留言讚揚：「這五星給詩儀，恭喜奪牌！」、「一家養出奧運運動好手的優質麵店！」、「恭喜奪牌！」、「台灣之光！不用多說什麼！」、「台灣之光，優質店家。」、「五顆星送給2024巴黎奧運為國爭光的詩儀。」、「謝謝你用雞湯麵撫慰我們，而且還保住2024年巴黎奧運獎牌。」、「謝謝您們一家。」、「詩儀真棒～台灣之光， 四強賽繼續加油，爲台灣拿下一面金牌～」

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「文湖21雞湯麵」7月曾經舉行「詩儀的暖心加油─拳擊賽前後援活動」，共送出200份小菜兌換券，吸引許多人前往支持。如今吳詩儀奪得奧運獎牌，許多網友也湧入臉書粉專留言道賀。

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