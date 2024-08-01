奧運柔道》楊勇緯無緣獎牌後首發聲 感謝外界支持強調自己「絕對撐得住」

楊勇緯。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被賦予奪金希望的「柔道男神」楊勇緯，今年在巴黎奧運男子60公斤級無緣8強，沒能站上頒獎台，賽後離場時僅說「平復一下、不好意思」，而他也清楚大家很關心他，今天他在社群媒體發文感謝各界的支持表示，「雖然飛得累，但我也飛得很快樂。」同時強調自己「絕對撐得住」。

上屆拿下東京奧運銀牌的楊勇緯，今年巴黎奧運也成為台灣奪牌希望所寄，他表示，「雖然結局不是自己所期望的，但我做了所有我能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是我最幸福的事。」他也謝謝大家給他空間和時間沈澱自己的心情，賽前賽後看到很多溫暖且也有力量的訊息，「我很感動，謝謝大家總是支持、陪伴著我，讓我知道你們永遠都在。」

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楊勇緯也要感謝一路支持他的團隊，「朝夕相處互相成長，感觸真的好深，我們的努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓我明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖，才讓我更是感動。」

楊勇緯也特別謝謝最力挺自己的家人，一直是他最強大的後盾，「無論成敗永遠無條件支持我、鼓勵我、心疼我，但其實我一直想跟家人說一聲！別擔心！因為我帶著你們常跟我說的那份初心，所以我絕對撐得住。」

「雖然飛得累，但我也飛得很快樂。」楊勇緯說：「初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，我永遠不會忘記。」

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