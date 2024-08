MLB》百大新秀榜首生涯首轟就是滿貫砲！ 名將之子寫歷史（影音）

J.哈勒戴生涯首轟就是滿貫砲。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟百大新秀之首,金鶯大物J.哈勒戴(Jackson Holliday)在今天開箱表現不佳後於今天對藍鳥的比賽重返大聯盟還敲出生涯首轟,用一支滿貫全壘打締造歷史。

J.哈勒戴是7屆明星外野手M.哈勒戴(Matt Holliday)的兒子,同時也是2022年的選秀狀元,在進入職業後他更屠殺每個小聯盟層級,生涯在小聯盟218場出賽,敲出23轟,攻擊指數高達0.928,不過在今年4月登上大聯盟後的他表現卻不盡理想,34打數僅有2支安打,留下0.059的打擊率便被下放。

在小聯盟維持火燙手感的J.哈勒戴在今天重返大聯盟,擔任先發8棒二壘手,在第三個打席面對羅德里奎茲(Yerry Rodríguez),2好0壞時J.哈勒戴鎖定一顆失投的滑球,一棒掃出右外野方向的全壘打,生涯首轟就是一發在自家主場敲出的滿貫砲。本場比賽金鶯也在J.哈勒戴的滿貫砲下擺脫藍鳥糾纏,以10:4大勝對手。

JACKSON HOLLIDAY!



His first big league homer is a grand slam! pic.twitter.com/UhYSrT2MiQ