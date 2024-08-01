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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運體操》20歲日本新星剛慎之助 打敗2位中國名將奪個人全能金牌

2024/08/01 08:43

岡慎之助。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本體操男子代表隊在巴黎奧運戲劇性逆轉中國奪下金牌後，年僅20歲的岡慎之助在男子個人全能決賽也以86.832分力退2位中國好手稱王，而尋求衛冕的橋本大輝則是排在第6，無緣獎牌。

岡慎之助是被日本寄與厚望的體操新星，只是他上屆東京奧運因手傷影響錯失資格，2022年還出現右膝前十字韌帶斷裂重傷，但他並沒有因此打退堂鼓，而是以巴黎奧運為目標，也用金牌證明自己的實力。

「我一直努力訓練，就是為了在男團和個人賽贏下金牌，很開心努力練習後的成果。」岡慎之助表示，自己的目標是在場上不出現任何錯誤，完整呈現每一套動作，自然就會有好成果，而他接下來也會持續挑戰自己。

有趣的是，岡慎之助的名字由來，是因為爸爸是棒球粉絲，希望他能像日本職棒巨人監督阿部慎之助一樣成為巨星，如今，他在體操闖出名堂，成為幫日本爭光的男子體操個人全能金牌得主。

岡慎之助在全能資格賽6項合計86.865分，以排名第2挺進決賽，而他在決賽的6個項目都有出色發揮，地板14.566分、鞍馬14.500分、吊環13.866分、跳馬14.300分、雙槓15.100分、單槓14.500分，總分86.832分，力退中國張博恆的86.599分、肖若騰的86.364分。

至於橋本大輝狀態欠佳，未能拿出最高難度，且鞍馬出現掉馬失誤，以84.598分排第6。

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