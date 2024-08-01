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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

奧運拳擊》有風度！被踩到腳跌倒無緣8強落淚 黃筱雯呼籲勿謾罵對手

2024/08/01 09:28

黃筱雯（藍衣）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣拳擊女將黃筱雯在巴黎奧運女子54公斤級16強戰，和頭號種子保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova）激戰3回合後，一度有機會取勝，最後卻因被對手踩腳後跌倒被讀秒，無緣取勝，賽後也自責落淚。不過黃筱雯昨天發文展現風度，呼籲大家不要謾罵對手。

黃筱雯首先對這次征戰奧運道出心聲，「第二次踏上最高殿堂，一直告訴自己要更穩定的去面對比賽，且享受舞台。雖然結果不是我要的 但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家。』」

接著黃筱雯解釋，「對於這樣的比賽結果，我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望，但也想在此說明，拳擊比賽規則中是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，『希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯』選手落敗，第二難過的肯定是教練。」

黃筱雯強調，「上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰。」

「謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家，收到很多鼓勵的訊息，覺得很窩心。」黃筱雯向支持她的所有人道出感謝，也希望大家繼續替台灣隊加油。

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