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奧運》勵志！體操女將因重傷改練射擊 如今為瓜地馬拉奪史上首金

2024/08/01 09:27

魯阿諾在13年還是體操選手，但因受傷改練射擊延續奧運夢，並在巴黎奧運女子不定向飛靶奪下金牌。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕29歲的魯阿諾（Adriana Ruano）在13年還是體操選手，但她因脊椎受傷，改練射擊延續奧運夢，今年她在巴黎奧運女子不定向飛靶奪下冠軍，這也是瓜地馬拉奧運隊史72年來的首面金牌。

從小就練體操的魯阿諾，在2011年因備戰世錦賽以爭取隔年倫敦奧運資格，未料卻弄傷脊椎，儘管她之後努力復健，年僅16歲的她卻收到無法延續體操生涯的噩耗。

魯阿諾坦言，受傷當下很崩潰，但她的醫生建議她，如果要繼續在運動發展，那就練射擊，因為這對脊椎的影響較小，而她也因為太想參加奧運，還先在里約奧運當志工，「我當時近距離看我隊友比賽，那次比賽激勵了我，所以在體操不行比奧運了，或許我就在射擊試試看吧！」

瓜地馬拉全國只有1個射擊訓練場地，但魯阿諾並未因資源有限打退堂鼓，她的成績進步有目共睹，也成功取得上屆東京奧運參賽資格，儘管以第26名無緣決賽，但她在2023年泛美運動會拿下冠軍，也是她國際賽第1個冠軍。

來到巴黎後，魯阿諾將狀態調整至最佳，他在資格賽125個泥盤射中122個，以排名第3進軍決賽，而她也靠著穩健表現一路保持領先，最後一輪更命中45個泥盤更打破該項目的奧運紀錄，義大利史坦科（Silvana Stanco）則以40分拿銀牌。

魯阿諾表示，「我為了實現我的奧運夢一直努力準備，我從小夢想過參加奧運體操賽事，真的從未想過能在另一個項目取得這樣的成就。」她說，「我真的不敢相信這是真的，太開心了，也希望更多人能實現自己的夢想，甚至在這項賽事持續突破。」

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