奧運男籃》三分6投0中寫難堪紀錄！柯瑞不擔心、點出手感冰冷關鍵

柯瑞。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕力拚5連霸的美國男籃在小組賽以103：86大勝南蘇丹，奪下2連勝並確定晉級8強。然而當家神射手柯瑞（Stephen Curry）此役瞄準系統失常，外線出手盡墨，也寫下難堪紀錄。

柯瑞今天先發上場21分鐘，但全場9投僅1中，引以為傲的三分球更是6次出手全部落空，只拿到3分，另有4助攻。根據紀錄，柯瑞成為奧運史上繼布萊恩（Kobe Bryant）、K.湯普森（Klay Thompson）後，第3位三分出手6次沒進的美國隊球員。

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柯瑞過去4場比賽（包含熱身賽），三分球合計29投7中，命中率僅24%。不過柯瑞賽後受訪表示他並不擔心，「你會因為想把球投進感到懊惱，但不能讓情緒影響你需要做的其他事情，來幫助球隊獲勝，還是要做好跑位、掩護、傳球。」

柯瑞還指出，在單節10分鐘、全場40分鐘的賽制內，以及陣中擁有許多得分高手的情況下，他的投籃機會自然減少，「我知道各隊都會盯著我，所以我得到出手機會時，被施加的壓力就更多，我強迫投了一些球，結果也只投了9球。你從每場比賽要出手20多次到只有6至10次，你必須做好準備。」

總教練柯爾（Steve Kerr）也不擔心柯瑞的狀況，「他只是度過了一個難熬的夜晚，但柯瑞就是柯瑞，我看過他經歷過這種困難的時刻，然後隔天他直接拿40分。」

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