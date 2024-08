奧運射擊》「土耳其直接派殺手來？」 51歲銀牌射手超輕裝引熱議

迪凱區身著輕裝的樣貌引起網友巨大迴響。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區(Yusuf Dikec)在今年巴黎奧運的混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔塔爾汗(Şevval ïlayda Tarhan)一起奪得銀牌,而他在場上幾乎沒有任何裝備的樣貌,也引發巨大迴響。

迪凱區與塔爾汗的組合在禮拜一的資格賽當中射下582分以分組第一晉級,並在隔天的金牌賽拿下14分,不敵塞爾維亞組合收下銀牌,是51歲的迪凱區生涯第一面奧運獎牌。

請繼續往下閱讀...

參加奧運的許多射擊選手,大部分都會戴上射擊用的特製眼鏡以及保護耳朵的裝置,然而凱迪區卻沒有使用任何特製裝備,僅帶著一般的眼鏡以及普通的耳塞來保護耳朵,他在射擊場上的姿態也引起網友熱烈討論,「土耳其是直接派一名殺手來奧運?」、「51歲的凱迪區上場沒有配戴任何特殊裝備,看起來就像是從人群中走出來,並隨意地拿了面銀牌。」、「土耳其政府:本週我們會給你不同的工作。」

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw