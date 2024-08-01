晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》「土耳其直接派殺手來？」 51歲銀牌射手超輕裝引熱議

2024/08/01 10:17

迪凱區身著輕裝的樣貌引起網友巨大迴響。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在今年巴黎奧運的混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）一起奪得銀牌，而他在場上幾乎沒有任何裝備的樣貌，也引發巨大迴響。

迪凱區與塔爾汗的組合在禮拜一的資格賽當中射下582分以分組第一晉級，並在隔天的金牌賽拿下14分，不敵塞爾維亞組合收下銀牌，是51歲的迪凱區生涯第一面奧運獎牌。

參加奧運的許多射擊選手，大部分都會戴上射擊用的特製眼鏡以及保護耳朵的裝置，然而凱迪區卻沒有使用任何特製裝備，僅帶著一般的眼鏡以及普通的耳塞來保護耳朵，他在射擊場上的姿態也引起網友熱烈討論，「土耳其是直接派一名殺手來奧運？」、「51歲的凱迪區上場沒有配戴任何特殊裝備，看起來就像是從人群中走出來，並隨意地拿了面銀牌。」、「土耳其政府：本週我們會給你不同的工作。」

迪凱區的隊友塔爾汗（前）。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。