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MLB》道奇神獸克蕭被教士打爆！ 史上最狂131年記錄慘遭中斷

2024/08/01 11:10

克蕭今天狂失7分且沒有投出三振，中斷例行賽423場先發有三振的紀錄。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）在今天傷癒復出的第二場比賽被教士隊KO，投3.2局狂失7分，且沒有投出任何一次三振，中斷了例行賽史上最狂的神記錄。

克蕭在去年休賽季動刀治療左肩，這是他職業生涯17年第一次動左肩手術，他直到今年7月25日（當地時間）才在對巨人的比賽回歸，主投4局被打6支安打，失掉2分都是責失分，送出6K，2BB，表現不惡。

不過今天克蕭迎來本季第二場先發，在第一局無事下庄，第二局就被教士打線重擊狂失4分，第三局他投出三上三下，第四局被坎普沙諾（Luis Campusano）敲出全壘打失掉第5分，後續依舊無法穩住陣腳，只投3.2局用就被換下場，全場失掉7分，不過僅3分責失分。

克蕭本場比賽一共被打6支安打，投出1次四壞保送，失掉7分有3分責失分，防禦率來到5.87。值得一提的是克蕭今天一次三振都沒有投出，根據《ESPN》數據指出，克蕭職業生涯連續423場例行賽先發都有三振的紀錄在今天中斷，這是自1893年投手丘移到目前距離後的最長連續紀錄，後兩名分別是席佛（Tom Seaver）的411場與萊恩（Nolan Ryan）的382場。

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