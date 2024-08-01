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奧運游泳》再奪一牌！「混血美人魚」成首位摘下4枚獎牌香港運動員

2024/08/01 11:10

香港「混血美人魚」何詩蓓1日再獲奧運銅牌，成為首名生涯收穫4枚奧運獎牌的香港運動員。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間星期四（8月1日），香港「混血美人魚」何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）獲得本屆巴黎奧運女子100公尺自由式銅牌，成為首名生涯收穫4枚奧運獎牌的香港運動員。

綜合媒體報導，何詩蓓在女子100公尺自由式決賽前50公尺時，以25秒09並列第二，最終以52秒33摘得銅牌。瑞典名將斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）以52秒16率先觸壁奪金，美國華裔女將簡愛（Torri Huske）則以0.13秒之差收下銀牌。

這是何詩蓓在本屆奧運進帳的第2枚獎牌，此前她才在女子200公尺自由式帶回1枚銅牌。連同上屆東京奧運獲得的2枚銀牌，何詩蓓連續2屆奧運摘下共4枚獎牌。

賽後受訪時，何詩蓓說不會對獲得銅牌感到失望，因為這次參賽不是為了爭奪獎牌，而是希望發揮最佳水準，看看自己的實力能走得多遠。

現場記者會上，何詩蓓被問及未來若中國、香港兩隊合併參賽，「是否是好主意」，雖然在場的香港游泳隊教練試圖阻止提問，但何詩蓓仍大方回應，「我在人群中看見很多區旗，很難想像這麼多人花時間飛到巴黎看我比賽，我感謝所有支持我的人。未來會發生什麼事情，我沒有任何想法，也不清楚如何回應」

1日有不少香港市民聚集在香港商場熬夜觀看比賽直播，為何詩蓓加油打氣。受訪時，人們均未對何詩蓓沒能奪金感到失望，反而說她能在同屆奧運贏得2枚銅牌，「實在厲害」，希望她繼續加油，並高呼對她的支持不會停止。

現年26歲的何詩蓓，父親是愛爾蘭人、母親是香港人，她選擇代表香港出賽，並在東京奧運一戰成名，先是在女子200公尺自由式以1分53秒92奪下銀牌，打破亞洲紀錄；隨後在100公尺自由式再添1銀，成為首位單屆奧運摘下2牌的香港選手。

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