奧運羽球》戴資穎最後一舞無緣晉級 戴爸心疼：能跑已經是奇蹟了！

戴資穎父親戴楠凱表示，小戴能夠跑就是奇蹟了，她帶傷上場我們都已經心理有數，只要是小戴的比賽我們都很滿意，無關輸贏，盡力就好。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕台灣一姊戴資穎，昨晚在巴黎奧運小組賽對戰「宿敵」泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最後奮戰兩局，最後以小組賽以19比21、15比21不敵泰國好友伊瑟儂無緣晉級，賽後小戴與好友伊瑟儂擁抱當下，兩人擁抱哭成淚人兒，感動所有支持民眾也展現運動家風範。

今早戴資穎的父親戴楠凱受訪表示，「戴資穎本來就有傷，之後在國家訓練中心練球又再次受傷，而且非常嚴重，自己也很痛苦，變得相當吃力，連跑都很困難了，但每周六、日仍固定到國訓中心練球，但都坐在椅子上練球保持手感，我們全家出動分工幫助她坐在墊高的椅子，以不同角度來餵球，在這期間也非常感謝長庚團隊的醫師給予關心與照顧，出國前小戴還提出要準備十隻球拍，我心想她的腳應該沒問題才說要帶這麼多。」

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戴爸表示，戴資穎在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮，雖然贏球，但比完後全身就不舒服，已經很久沒有這麼高強度激烈運動，「昨天比完我有傳訊息給她跟她說盡力了，比賽就是這樣，過程也非常精彩，但小戴能夠跑就是奇蹟了，她帶傷上場我們都已經心理有數，但只要是小戴的比賽我們都很滿意，無關輸贏，盡力就好。」

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