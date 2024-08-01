奧運》吳詩儀家中麵店爆紅！ 父母及姊姊一早上工、大批民眾祝賀

吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」掛上吳詩儀的海報。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕巴黎奧運拳擊項目女子60公斤級8強賽於今（1日）凌晨，由台灣好手吳詩儀對上厄瓜多選手帕拉修絲（María José Palacios）以4：1成功闖入4強，確定保底銅牌，同時也是本屆奧運台灣代表團首面獎牌，吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」今上午尚未開門就有大批媒體守候，更有民眾特地來祝賀，吳家包含吳詩儀的姊姊、父母今都有到店內工作，對於吳詩儀得獎也相當開心。

吳詩儀的姊姊今上午受訪表示，看到她贏的那個時刻，為她感到開心，當下相當感動，為她感到驕傲，家人們都開心抱在一起，親朋好友也都傳來訊息。

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吳家人也社群網站發起力挺台灣奧運選手的應援活動，吳詩儀的姊姊表示，這次沒有陪妹妹到巴黎奧運，所以希望大家能夠藉由網路、發限時動態替選手們加油打氣，這樣選手們就可以感受到大家支持他們。

大批網友湧進吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」留下5星好評，並恭喜吳詩儀得牌，過去吳詩儀有空到店裡幫忙，吳詩儀的姊姊表示，真的很感謝大家，也非常開心。至於吳詩儀最喜歡吃店裡面的什麼餐點，吳詩儀的姊姊說，妹妹喜歡店內的所有餐點。

媒體詢問吳詩儀先前是否有為自己設立目標，吳詩儀的姊姊表示，其實沒有聽她講太多，但是她當然是希望奪金，我們都對他有信心，每個運動員都一樣，一路走來，相信每個運動選手都是經過很長的努力，才可以走到今天。

吳詩儀的姊姊也說，希望妹妹這次回來可以好好放長假、好好休息。

吳詩儀的姊姊。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」的餐點。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」的小菜。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」今開門後便開始有很多民眾來吃。（記者楊心慧攝）

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