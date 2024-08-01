PLG》富邦勇士補後場戰力 簽下曾達成新人王大滿貫的陳又瑋

富邦勇士與陳又瑋正式簽約。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕宣布離開高雄鋼鐵人的陳又瑋，隨即確定與PLG台北富邦勇士正式簽約，他新賽季將穿上勇士4號球衣出賽。

陳又瑋2021年以榜眼之姿加盟鋼鐵人，首年摘下新人王，成為台籃首位在高中、大學、職業三階段皆拿下新人王的球員，寫下「新人三冠王」紀錄，該年更榮獲抄截王、年度第一隊、年度防守第一隊。

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陳又瑋上季出賽39場，繳出10.9分、6.2助攻、5.3籃板、1.5抄截，入選年度第二隊的殊榮，其中在5月4日面對勇士，攻下19分、12籃板、10助攻，締造生涯首度大三元，更是PLG首位達成1000分、500籃板、500助攻里程碑的球員。

勇士總教練許晉哲表示，「又瑋上賽季除了在個人數據表現出色之外，也看到他展現出組織及領導團隊的能力。他是一名有潛力又有高度的年輕專職後衛，希望他的加入能串聯起球隊，在攻防兩端都能帶給球隊更強大的戰力。」開始投入團隊訓練的陳又瑋說：「報到前一天自己還蠻緊張的，但來到勇士遇到熟悉的球員桂羽、永盛及其他學長們，在練習時不斷提醒我細節，幫助我能儘快融入團隊，新賽季我期許自己能做好教練們交代的任務，盡全力幫助球隊。」

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