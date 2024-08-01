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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》帥到連CNN都注意到了 南韓冷酷神射手私下形象「反差萌」

2024/08/01 12:25

金藝智私下受訪相當活潑與場上冷酷形象形成強烈對比。（取自韓網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓好手金藝智在2024巴黎奧運女子射擊10公尺空氣手槍項目奪得銀牌，表情冷峻開槍的畫面持續引發討論，南韓媒體也報導她私下逗趣開朗、相當反差的一面。

金藝智在奧運奪銀後，今年5月在世錦賽打破世界紀錄時的比賽影片也被翻出，一身全黑裝扮、反戴鴨舌帽，以冷酷的表情專心瞄準目標，甚至吸引特斯拉（Tesla）和SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）留言大讚「很適合演動作片」。

除了馬斯克外，美國媒體《CNN》也以《破紀錄的南韓射擊選手讓網友著迷》為題，在內文形容她「帥到令人難以置信，雖然帽子與科技感十足的眼鏡只是比賽中的裝備，但若說是街頭時尚也不會太違和。」

雖然以冷酷形象在國際上爆紅，不過育有一個5歲女兒的金藝智私下擁有截然不同的魅力，除在比賽過程中口袋會掛著女兒的大象玩偶、流露母愛外，受訪時表情也相當活潑生動。

韓媒報導，金藝智奪牌後被問及想對女兒說什麼時開朗表示，「媽媽好像有點出名了！」而她接下來還會參加25公尺項目，言及至此時更擠眉弄眼地說，「我一直都很有信心，一定會拿金牌給大家看的！」豐富表情與上場後的冷峻模樣完全判若兩人，也讓韓媒《The Financial News》直接下出「這是同一人，沒錯吧？」的標題。

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