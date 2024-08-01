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周思齊發揮「中職劉德華」魅力 台中公益賽兩萬張門票近清空

2024/08/01 12:45

（右起）禾繕基金會董事長毛卉瑜、台中市社會局長廖靜芝向周思齊索取簽名球。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中職中信兄弟象及台鋼雄鷹18日（週日）將在台中市洲際棒球場競賽，兄弟象助理教練周思齊、中繼投手吳俊偉促銷，讓2萬張公益贊助偏鄉學子及公開販售門票近乎售罄，台中市社會局長廖靜芝、運動局副局長游志祥感謝周思齊發揮「中職劉德華」魅力招客，而禾繕基金會除了認購門票，也將在賽後捐贈兩輛高頂復康巴士給台中市府。

「小時候領過郭源治棒球獎學金」，禾繕啟航‧棒棒相傳棒球傳愛公益宣傳會上午在烏日臻愛花園飯店舉行，周思齊及「小黑」吳俊偉向在場財團法人禾繕基金會董事長毛卉瑜、天麗生技執行長王宗易及台中市議員楊大鋐等上百人表示，從小看到學長比賽英姿，種下心願成為好選手，感謝基金會贊助門票讓偏鄉學童有機會看比賽，期待善的循環持續在社會發酵。

中信兄弟象及台鋼雄18日傍晚將在台中市洲際棒球場競賽，游志祥說，禾繕基金會認購1萬兩千張，現場販售8千張兩萬個座位座無虛席，門票都已經賣光了，偏鄉小朋友將進場欣賞國球，讓運動精神種子散佈到偏鄉小校。

廖靜芝及毛卉瑜熱情索取周思齊簽名球，禾繕基金會在2022年先捐贈第一台教育專車給台中市府，去年再捐兩台坪頂復康巴士，預計將在公益賽後再捐兩台高頂復康巴士給社會局。

廖靜芝強調，中低收入及偏鄉學子欣賞球賽後，基金會將發放1萬4千個便當，賽後捐贈兩輛高頂復康巴士載運載運脊髓受傷患者就醫就學，而高頂巴士造價超過台幣220萬元，比平頂巴士均價110萬元更昂貴實用。

中職中信兄弟象及台鋼雄鷹18日（週日）在台中市洲際棒球場競賽，2萬張公益贊助偏鄉學子及公開販售門票近乎售罄。（記者黃旭磊攝）

中信兄弟象助理教練周思齊、中繼投手吳俊偉參與禾繕啟航‧棒棒相傳傳愛公益宣傳。（記者黃旭磊攝）

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