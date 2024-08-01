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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運3X3籃球》美國怎麼了？男、女籃都吞2連敗 美媒分析關鍵主因

2024/08/01 13:57

美國3X3男籃。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國在巴黎奧運的3X3籃球項目開局不佳，男、女籃都吞下2連敗，在各自的分組均排名墊底，接下來還有5場小組賽要打，晉級之路尚未完全封閉。不過美媒《CBS Sports》直言，或許美國球迷要調整對美國3X3的期望。

美國3X3男籃今以17：19不敵波蘭，而要挑戰衛冕的女籃則以17：20輸給亞塞拜然，皆吞下2連敗。《CBS Sports》指出，當談論到NBA與WNBA時，美國無疑被公認是世界最強大的國家，但在3X3項目卻截然不同。

《CBS Sports》點出，3X3籃球在參賽資格有著特殊規定，球員必須在過去一年中參加過官方認證過的3X3賽事來累積積分，而沒有參賽的球員無法入選國家代表隊，與一般5X5籃球的規定不同，而這也使得美國籃球協會在徵招時遇到困難。

攤開美國3X3男、女籃的陣容，男籃由佛雷狄特（Jimmer Fredette）、崔維斯（Dylan Travis）、貝瑞（Canyon Barry）與馬多克斯（Kareem Maddox），其中只有佛雷狄特擁有6年NBA經驗，但他上次在NBA出賽已經是2019年，當時他為太陽出賽6場。

女籃部份，雖然上屆東京奧運奪金，但當時的陣容全都是WNBA球員組成，甚至包含拉斯維加斯王牌隊的知名球星蒲朗恩（Kelsey Plum）；而本屆僅有2名WNBA球員，實力與上屆相比出現不小的落差。

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