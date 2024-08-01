奧運體操》日本155公分小巨人奪2金寫紀錄 單槓決賽會對到唐嘉鴻

岡慎之助。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕身高155公分的20歲體操「小巨人」岡慎之助，首次登上奧運舞台就技驚四座，以86.832分力壓中國2位名將張博恆、肖若騰，在巴黎奧運男子個人全能封王，這也是日本連4屆包辦該項目的金牌。

岡慎之助的名字由來跟老爸喜歡棒球有關，他希望他能向日本職棒球星、現為讀賣巨人監督的阿部慎之助一樣，成為超級巨星，而他雖沒往棒球發展，但已是在最高殿堂發光發熱的體操名將。

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岡慎之助在2019年體操世青賽嶄露頭角，拿下男團、男子個人全能金牌，同時還包辦鞍馬銀牌、雙槓銅牌。

然而，岡慎之助在2022年日本全國錦標賽遭逢右膝十字韌帶斷裂傷勢，原本需要10個月復元，他在術後休息不到3個月就提前回到場上練習，不能跳的時候就改練吊環，不想任何可以精進自我的機會，目標爭取奧運門票。

去年3月在國際賽復出的岡慎之助，就在6月亞錦賽拿下個人全能金牌，以及雙槓、單槓和男團銀牌，這次他在巴黎奧運也展現大將之風，在6個項目都有穩健發揮，總分以0.233分之差擊敗中國奪金熱門張博恆，0.468分的差距力退肖若騰，也粉碎隊友橋本大輝的衛冕夢。

岡慎之助成為史上第4位同時取得個人全能和團體賽金牌的好手，而他也有挺進單槓、雙槓個人決賽，成為「亞洲貓王」唐嘉鴻在單槓決賽的競爭對手之一。

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