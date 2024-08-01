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屏東唯一極限運動場將拆除 滑板玩家站出來捍衛

2024/08/01 13:15

板友們在縣議員李世斌、屏東市民代表李漢鐘、林仁傑陪同下，站出來捍衛屏東市極限運動場。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕佔地約一公頃、逾20年前興建的屏東市極限運動場，不但是市區內唯一極限運動場地，也是台灣第一座水泥地的極限運動場，但因設備老舊破損，市公所計畫拆除重建，設置機車練習場等設施，引起滑板好手們一片嘩然，質疑「連奧運都有滑板項目，屏東卻要拆除唯一場地？」，今天（1日）一群從事極限運動的青年發起「捍衛青春」行動，希望爭取極限運動場原地重建，以更完善的設施發展極限運動。

屏東縣滑板好手黃翊展、李孟勳等人正積極籌備屏東縣滑板協會，最近聽說唯一場地就要被拆除，積極奔走串連，並向縣議員李世斌陳情，希望外界聽到他們的聲音。

黃翊展是屏東人，目前是中華民國滑輪板協會裁判，他說，極限運動場至少要有U型台、斜台、平台、鐵管及地板等五大元素，他自己滑板技巧就是在屏東市極限運動場練出來的，目前的場地確實需要升級改善，一旦廢除將衝擊屏東極限運動的發展。

目前縣內滑板運動人口已有數百人，李孟勳說，滑板運動是一項非常科學的運動，也是屬於年輕人的世界語言，世界各地都有滑板公園，台灣在桃園、新竹、台中、彰化、雲林、台南、高雄、花蓮等地也都有滑板公園或極限運動場，屏市原本發展甚早，如今若把唯一場地拆了廢了，等於把極限運動趕出屏東。

屏東縣議員李世斌表示，屏東市的極限運動場位於市中心，距離車站、勝利星村都很近，只要重新規劃、升級設備，相信可以吸引更多年輕人帶著滑板來屏東。建議屏東縣政府與市公所應該聯手規劃，讓原來的極限運動場升級為跟上世界潮流的滑板公園，至於機車練習場可以另覓更適合的場地，「不要拿西裝布來做內褲，太浪費了」。

屏東市公所則說明，極限運動設施設置超過20年，地板龜裂，具有高度危險隱憂，公所正辦理「屏東市極限運動場地上物拆除工程委託規劃設計監造服務案」招標作業中，預計將極限運動設施拆除後，先舖上草皮綠化。同時，因接獲市民反映屏東市內僅有監理站提供機車考照的練習場，希望公所能另設置機車練習場提供民眾使用，將同時納入考量設計，機車練習場的面積大約僅約121坪，而極限運動場面積約3千多坪。

市長周佳琪也表示，屏東市公所與屏東縣政府已初步討論合作，預計將和平路至重慶路間的永新公園，併同極限運動場進行整體重新規畫，規畫期間將研商極限運動設施是否就地復原等相關事項。

屏東市極限運動場在興建之初，設有國內場地罕見的大型「碗池」，名噪一時，可惜後來破損無法使用。（記者羅欣貞攝）

屏東市極限運動場是滑板好手們的樂園。（記者羅欣貞攝）

屏東市極限運動場深受板友們喜愛。（記者羅欣貞攝）

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