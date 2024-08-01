奧運網球》2028再戰洛杉磯？34歲五朝元老錦織圭給出回應

前日本一哥錦織圭（右）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕前日本一哥錦織圭2024巴黎奧運三線出擊，與柴原瑛菜在混雙賽事次輪，以5：7、2：6不敵捷克馬查克（Tomas Machac ）／辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）止步8強，第五度奧運之旅正式結束，也將是生涯最後一次踏上奧運殿堂。



34歲的錦織圭五度參加奧運，2016年在里約奧運單打銅牌戰擊敗西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），幫助日本進帳睽違96年的奧運網球獎牌，此次參加三個項目，成為日本第一人。單打首輪不敵英國好手德雷伯（Jack Draper）、與丹尼爾太郎搭檔男雙，首輪在握有5個賽末點之下，遭到英國組合穆雷（Andy Murray）／埃文斯（Daniel Evans）逆轉。



錦織圭3個項目僅混雙多打一場，他總結本屆奧運表示，「能參加3個項目很開心，但2場雙打比賽都沒能把握住贏球的機會，覺得非常遺憾。」



錦織圭近年深受傷勢所擾，目前單打排名581，此次是使用受傷保護排名參賽，他坦言自己還沒找回比賽的感覺，這也是現階段的首要目標，「就是希望能好好利用這次的奧運以及接下來的比賽找回手感，否則我會無法提升自信、也沒辦法進步。」



4年後的奧運在洛杉磯登場，《體育日本》形容那裡是錦織圭來說，已經算第二個家，被媒體問及是否有機會6度征戰奧運，這位日本名將馬上露出苦笑表示「不可能」，引來現場媒體笑聲。

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