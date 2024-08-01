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奧運鐵人三項》水沒甘甘！選手：游塞納河時有太多不應該看到的東西

2024/08/01 15:10

儘管塞納河水質存在疑問，但巴黎奧運鐵人三項仍在昨（31日）舉辦。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管塞納河水質存在疑問，但巴黎奧運鐵人三項仍在昨（31日）舉辦，賽後許多選手對於塞納河水質表達不滿，有選手直言「聞到並看到太多我們不應該看到的東西」。

綜合外媒報導，巴黎奧運鐵人三項在台灣時間昨（31日）下午舉行，女子組部分由法國籍好手波格蘭（Cassandre Beaugrand）以1小時54分55秒奪金，銀牌是瑞士選手戴龍（Julie Derron），銅牌則由英國選手波特（Beth Potter）拿下。

除了成績外，外界也很關心這些選手在親自體驗塞納河水質後的心得，排名第24的比利時選手維爾梅倫（Jolien Vermeylen）表示：「我喝了很多水，所以明天就會知道我是否生病了。」對於塞納河水的味道，她表示，這味道不像可樂或雪碧，在游泳過程中聞到並​​看到太多我們不應該看到的東西。

瑞典選手曼松（Tilda Månsson）則表示：「你能感覺到水質不好，覺得像在廢水裡游泳，水不是那麼新鮮吧，洗個澡可能會比較好一些。」

紐西蘭選手索普說（Ainsley Thorpe）：「味道不是很好，而且（河水）看起來有點偏褐色」。中國選手林鑫瑜游完上岸更直接說：「我還沒死！」

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