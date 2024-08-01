奧運體操》曾與李智凱並列世界盃金牌 美國「眼鏡哥」場邊閉目養神爆紅

奈德羅西克。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美國隊在巴黎奧運男子體操團體項目奪下銅牌，進帳隊史睽違16年的獎牌，其中擔任最後一棒鞍馬項目的奈德羅西克（Stephen Nedoroscik）在場邊閉目養神的一幕也引發討論、成為梗圖。

團體競技體操5個項目，每項派出3人參賽，不過專攻鞍馬的奈德羅西克就只參加這一項，比賽當天需要等待約2.5小時才輪到自己，因此也被捕捉到在場邊戴著眼鏡閉目養神、氣定神閒的畫面，不過一輪到他上場，摘掉眼鏡的他彷彿就像DC宇宙裡的超人肯特（Clark Kent）馬上變身，在鞍馬上將準備好的動作發揮得淋漓盡致，最後奪下14.866分，幫助美國隊鍍銅。

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現年25歲的奈德羅西克是兩屆NCAA鞍馬金牌得主，2020年在賓州州立大學取得電機學位，隔年在世錦賽幫助美國奪得隊史鞍馬首金，今年3月在世界盃亞塞拜然巴庫站以總分15.400分與我國好手李智凱並列金牌。

奈德羅西克戴眼鏡並非像超人一樣是為了偽裝，而是因為他除先天性眼球缺損對光線敏感外，也患有斜視，不過摘掉眼鏡上鞍馬，就算視線模糊，對他來說並無太大影響。

奈德羅西克表示，鞍馬比賽戴眼鏡並不方便，而且這項運動取決於感覺，「當我上了鞍馬，對於器材就是用感覺的，其實我在進行體操的時候很少能真的看清楚，一切都操之在我的雙手，我能感受到一切。」

奈德羅西克將在3日的鞍馬個人決賽繼續力拚獎牌，他在資格賽與愛爾蘭好手麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）都拿下15.200分，不過後者由於執行分較高，暫居第1。

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