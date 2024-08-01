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確保所有國民平等看奧運 綠委籲政府主動取得轉播權

2024/08/01 14:46

民進黨立委陳冠廷。（陳冠廷國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕2024巴黎奧運會現正如火如荼進行中，但其轉播權目前集中在特定付費平台。對此，民進黨立委陳冠廷今（1）日提出強烈呼籲，力倡「打開無線台，就應看得到奧運」的理念，建議設立「奧運轉播基金」，由政府主動取得奧運轉播權，確保所有國民都能平等地觀看奧運賽事，實現「奧運轉播平權」。

陳冠廷指出，2024巴黎奧運會的大部分轉播權，目前集中在特定付費平台手中。這代表許多依賴無線電視的民眾，無法在家中觀看完整的奧運賽事，特別是台灣隊的比賽。

「奧運不是VIP包廂，是全民的大客廳！」陳冠廷如此形容。他認為，現行的轉播權分配不僅剝奪了民眾觀賽的權利，更可能削弱國人對奧運的關注和參與感。他呼籲：「應該讓奧運零距離，人人都是台灣選手的後盾。」

陳冠廷建議設立「奧運轉播基金」，由政府主動取得奧運轉播權，確保所有國民都能平等地觀看奧運賽事。考慮到台灣的特殊國際地位，由政府出面統一取得轉播權，可以避免商業競爭導致的不公平現象。

另外，陳冠廷也呼籲大幅增加對公視等公共媒體的支持，使其能夠提供高品質、免費的奧運轉播服務，再透過多元化的播出管道，確保不同年齡層、不同地區的觀眾，都能方便地收看奧運賽事。

陳冠廷強調，奧運不僅是一場體育盛會，更是凝聚國家認同、激發民族自豪感的重要時刻。「讓每一位國人都能夠方便地觀看奧運，為我們的選手加油，這不僅是權利問題，更是關乎國家競爭力和社會凝聚力的重大議題」。「只有當每個人都能參與其中，感受奧運的魅力，我們才能真正推動台灣體育的發展，培養更多優秀的運動員，在國際舞台上為台灣爭光！」

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