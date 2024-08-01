中職》「老兵不死，只是逐漸凋零」 潘威倫迎接生涯最後一舞

潘威倫。（資料照，統一獅提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕42歲的統一獅老將「嘟嘟」潘威倫舉行引退記者會，他坦言，職業生涯後期抱持「老兵不死，只是逐漸凋零」的心態去奮鬥，只要有能力就會繼續投下去，球團有球團的政策和規劃，讓新人有機會發揮，最後他選擇引退。

生涯拿下許多獎項和榮耀，潘威倫表示，特別有意義的應該是新人王，畢竟一生只有一次機會，另外，比較辛苦的是東山再起獎，不管是遭遇傷勢或低潮，靠著持續努力和朋友、復健師的幫忙，他才能回到場上拿到這獎項。

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日前在明星賽與昔日投捕搭檔高志綱經典合體，潘威倫感性地說，「很感動，內心也很感激，當下聽到球迷的呼喊，又看到昔日戰友穿捕手護具蹲捕，很感謝這一切，永遠不會忘記當下的畫面。」

生涯拿下149勝高居史上第一，潘威倫說，剛進職棒沒想到會有今天的成績，每天不斷努力，很感謝球團、球迷還有很多幫助過他的人，才能在22年生涯累積這樣的成績，感謝他們。

對於9月28日大巨蛋引退賽，潘威倫說，還是一樣以贏球的心態下去比賽，期待當天能維持好的狀況。

潘威倫生涯出賽395場，其中339場先發，戰績149勝107敗5次中繼成功，防禦率3.60，每局被上壘率1.28，2116.2局共投3萬1113球，飆出1183K。

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