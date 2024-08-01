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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》土耳其銀牌選手「殺手餘裕」爆紅！ 真實背景好驚人

2024/08/01 15:14

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）因為其瀟灑的射姿爆紅。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在本次巴黎奧運的混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）拿下銀牌，生涯首度奪牌的他，其瀟灑的射姿以及幾乎沒有穿戴額外裝備的照片在網路上瘋傳，而他其實本人真的有憲兵隊資歷，階級則是資深准尉。

1973年1月1日出生於土耳其卡赫拉曼馬拉什的迪凱區，曾就讀憲兵軍校，並在畢業後開始軍旅生涯，最高晉升到該國國家隊的憲兵隊，階級是准尉。

51歲的迪凱區在2001年開始投入射擊這項運動，表現相當傑出，曾拿過兩次世界冠軍，不過始終未能在奧運奪牌。今年是迪凱區生涯第5度代表土耳其參加奧運，他曾參加過2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運，以及今年的巴黎奧運，過去他最好成績是2012年倫敦奧運時，在50公尺手槍項目拿下第13名。

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