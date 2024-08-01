中職》一生只有一次 潘威倫引退賽票價和贈品看這裡

潘威倫引退賽售票資訊。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅「嘟嘟」潘威倫今年球季結束引退，9月28日在大巨蛋的引退賽，和29日賽後在台南主場的引退儀式，兩場賽事最高票價皆為8818元，統一獅球團也公布相關售票資訊。

本系列賽事預售票將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣時間如下：

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2024獅卡會員優先購票：8.2（五） 12:00~8.4（日） 11:00

兆豐聯名卡優先購票：8.4（日）12:00~8.6（二） 11:00

全面開賣：8.6（二） 12:00

9.28（六）17:05 台鋼雄鷹vs統一獅於臺北大巨蛋賽事，將安排潘威倫大巨蛋初次先發登板，當天除了潘威倫先發出賽外，賽後也將結合中華隊潘威倫進行感謝儀式，感謝一起進場見證的每一位球迷，本場潘威倫引退賽系列，票種特別規劃「尊榮豪華席」、「沈默王牌席」、「內野一般席」、「外野席」，詳細票價及贈品資訊如下：

★ 尊榮豪華席：

票價：單一票價8818元，限額1818席

座位：B1 111~115區（本壘）

贈品：

2001台灣隊潘威倫主場球衣（成棒首款/電繡）

2017台灣隊潘威倫客場球衣（成棒最終款/熱昇華）

潘威倫台灣隊公仔（2013經典款）

潘威倫引退實戰比賽球

潘威倫DU MY BEST毛巾（台灣隊款式）

潘威倫引退限定止滑粉（台灣隊款式）

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

★ 沈默王牌區：

票價：單一票價3080元

座位：B1 108～110（一壘）及 B1 116～118區（三壘）

贈品：

2017台灣隊潘威倫客場球衣（成棒最終款/熱昇華）

潘威倫DU MY BEST毛巾（台灣隊款式）

潘威倫引退限定止滑粉（台灣隊款式）

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

★ 內野一般席（B1）：

票價：全票1200元 、半票1100元、會員優惠票1100元、愛心優惠票600元

座位：B1 102~107區 （一壘）及 B1 119～124區 （三壘）

贈品：

潘威倫DU MY BEST毛巾（台灣隊款式）

潘威倫引退限定止滑粉（台灣隊款式）

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

★ 內野一般席（Ｌ2）：

票價：全票1000元、半票900元、會員優惠票900元、愛心優惠票500元

座位：L2 201～225區

贈品：

潘威倫DU MY BEST毛巾（台灣隊款式）

潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

★ 內野一般席（Ｌ4）：

票價：全票700元 、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元

座位：L4 401~417區

贈品：潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

★ 外野一般席（Ｂ1）：

票價：全票700元、半票600元、會員優惠票600元、愛心優惠票350元

座位：B1 140～146區（右外） 及B1 131～137區（左外）

贈品：潘威倫臺北大巨蛋引退賽3D觀賽證書

9.29（日）17:05 台鋼雄鷹vs統一獅於台南棒球場進行，當天賽後將舉辦潘威倫DU MY BEST榮耀引退儀式，感謝選手生涯長期支持潘威倫的球迷們，本場潘威倫引退儀式，票種特別規劃「引退觀禮席」、「沈默王牌席」、「內野一般席」、「外野席」、「家庭席」「球探席」及「鑽石席」，詳細票價及贈品資訊如下：

★ 引退觀禮席：

票價：單一票價8818元

座位：鑽石席座位1~6排，共60席

贈品：

潘威倫頂級專屬座椅（潘威倫親筆簽名）

潘威倫引退球衣球迷版

潘威倫引退實戰比賽球

潘威倫DU MY BEST 紀念帽

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

★ 沈默王牌席：

票價：單一票價1100元

座位：一、三壘Ａ、Ｂ、C、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ區

贈品：

潘威倫DU MY BEST 紀念帽

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

★ 內野一般席：

票價：全票650元、半票550元、會員優惠票550元、愛心優惠票325元

座位：內野一、三壘H、I、J、K、L、M、N、O區及本壘Ｂ區

贈品：

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

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潘威倫生涯球員卡

★ 家庭席：

票價：每席4500元（五人入座）

座位：本壘後方家庭席，共5席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

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潘威倫生涯球員卡

每項贈品提供5份

★ 鑽石席：

票價：每席票價900元

座位：一壘牛棚區座位7~23排，共125席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

★ 球探席：

票價：單人900元、雙人1800元

座位：本壘後方看台，單人12席，雙人24席

贈品：

潘威倫引退記念卡、證件帶

潘威倫引退限定止滑粉-統一獅款式

潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋

潘威倫生涯球員卡

依據購票人數給予數量

★ 外野自由席

票價：單一票價500元、愛心優惠票250元

座位：外野自由入座不劃位

贈品：潘威倫職棒生涯首件球衣造型提袋、潘威倫生涯球員卡

備註：9/29（日） 台南棒球場引退儀式 ibon預售票折價50元

潘威倫引退賽售票資訊。（統一獅提供）

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