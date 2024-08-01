奧運划船》父親臨終前拿出珍藏7年的一張紙 英國女將憶起奧運夢奪金

英國隊在2024巴黎奧運划船女子四人雙槳項目奪金。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕英國隊在2024巴黎奧運划船女子四人雙槳項目奪金，其中一名成員安德森（Lola Anderson）在金牌入袋後，特別感謝已逝父親，生前提醒自己一度淡忘的奧運夢。

2012年奧運在倫敦舉行，也在14歲的安德森心中埋下前進奧運的種子，「我的名字叫蘿拉‧安德森，一生最大的夢想就是代表英國參加奧運划船項目，最好還可以拿金牌。」當時她提筆寫下自己的夢想。

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那是喜歡做夢、心志卻也可能不夠堅定的青少年時期，安德森說，自己很快就把那張紙丟了，「因為我不相信自己辦得到，我才14歲，怎麼可能相信？當時年輕女孩很難認為自己夠強壯、具備足夠運動能力，現在這個情況慢慢改變了，而我的父親比我更早看出我的潛力。」

原來安德森14歲時隨手扔掉的那張紙，一直被同樣也是划船選手的父親珍藏著，2019年父親在因癌症將不久人世前，再次將這張紙交到她手上，「我完全忘記有這件事了，但爸爸提醒了我，」安德森在奪金後邊流淚邊回憶，「現在我不斷想起他，我知道他會以我為傲。」

安德森後來把那張紙與父親生前的其他獎牌，一同收藏在鐵盒裡，「它是我最寶貴的東西，現在可能還要加上這塊奧運金牌。」

英國隊在2024巴黎奧運划船女子四人雙槳項目奪金，安德森（左二）。（美聯社）

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