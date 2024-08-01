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奧運羽球》超越勝負的感動！ 外媒讚戴依仙拚仙最終章是「幸福結局」

2024/08/01 15:52

依瑟儂和戴資穎。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎將在巴黎奧運小組賽與宿敵泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）第36度交手，刷新女單對戰次數最多的紀錄，可惜戴資穎因膝傷影響表現，最後以19：21、15：21惜敗，無緣晉級8強，奧運最後一舞無法爭金徒留遺憾，兩人賽後深情擁抱，淚灑現場的畫面令人動容。羽球作家布洛絲（Amanda Bloss）更引用美國名導演奧森威爾斯（ Orson Welles ）的金句來形容這一幕：「幸福的結局取決於何時結束故事。」

戴資穎和依瑟儂打法如出一轍，進攻手法多變，兩人對打就像照鏡子，羽球作家布洛絲曾撰文盛讚，當今兩位技術最高的球員過招時，將會上演神仙打架的戲碼，成為羽壇經典賽事之一。戴資穎擁有非凡技巧，與對手是完全不同的維度，但是對上依瑟儂，兩人的創意、視野、節奏和準確性，令球迷目眩神迷。

依瑟儂和戴資穎。（資料照，路透）

戴資穎和依瑟儂首度交手是在2010年的印尼黃金大賽8強戰，依瑟儂以21：18、21:18直落二贏球，小戴隔年就在亞錦賽首輪鏖戰三局取得對戰首勝，令布洛絲印象最深刻的比賽就是2017年的全英公開賽和東京奧運8強戰，小戴勇奪生涯首座全英冠軍，生涯13屆全英賽，累積3冠1亞，留下許多非凡成就，成為「全英賽真實傳說」。

戴資穎在2021年的東京奧運女單8強戰，以14：21、21：18、21：18後來居上，連拿兩局逆轉擊敗強敵依瑟儂，生涯首度晉級奧運4強，最終拿下生涯首面的奧運銀牌。小戴與依瑟儂多拍來回後，雙雙奮力救球倒地，成為東京奧運中最經典的畫面之一，兩人的奮戰精神感動許多球迷。依瑟儂輸球後仍聲援小戴，展現運動家風度，同時讓人見證到兩人的好友情。

本屆巴黎奧運兩人再度過招，結局則是相反，由依瑟儂挺進8強，兩人賽後相擁落淚，依瑟儂受訪表示，「我們知道這是我們最後一場比賽，因為她要退休了，所以這讓我感到很難過。」

羽球作家布洛絲引用美國名導演奧森威爾斯（ Orson Welles ）的金句來形容兩人英雄惜英雄的一幕：「幸福的結局取決於何時結束故事。」或許對於外界而言，小戴奪金才是完美結局，但她已經盡了最大的努力，勇敢戰至最後一刻，比賽中贏家只有一位，但小戴贏得所有人的尊敬。

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