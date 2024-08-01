奧運狂粉！她40年來親赴7屆奧運現場 大秀「滿身戰利品」

來自美國加州的女子薇薇安（Vivianne Robinson）是罕見的奧運狂，她過去40年曾7度走訪奧運現場，每次出現身上總會掛滿歷屆賽事蒐集到的戰利品，成為場外一大焦點。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運會現正如火如荼進行中，雖然本屆奧運多項比賽觀眾人數不如預期，但仍有不少遠道而來的熱情粉絲，為支持的選手與隊伍購票入場。一名來自美國加州的女子薇薇安（Vivianne Robinson），是罕見的奧運狂，她過去40年曾7度走訪奧運現場，每次出現身上總會掛滿歷屆賽事蒐集到的戰利品，成為場外一大焦點。

綜合外媒報導，現年66歲的薇薇安，平時住在美國加州洛杉磯，讓她成為四年一度的奧運超級粉絲的契機，為1984年洛杉磯奧運。薇薇安透露。她的母親當年在加州大學洛杉磯分校擔任運動員翻譯，洛杉磯奧運舉辦期間也有到場協助，接著母親在一天下班後。將一個與運動員交換而來別針送她，讓她自此開始對奧運產生興趣。

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報導指出，薇薇安自1984年洛杉磯奧運後，陸續走訪多屆奧運現場，包括1996年亞特蘭大奧運2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運以及2024年巴黎奧運。另外，她曾獲得2008年北京奧運簽證，但因當地旅費過高而放棄；至於延後一年（2021）舉辦的2020年東京奧運，則因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，主辦單位改採無觀眾的方式舉行，導致她遺憾無法成行。

此外，為了參加疫情後舉辦的第一場奧運，薇薇安一口氣買了38張賽事賽門票，甚至花了1600美元（約新台幣5.1萬元）購買開幕式的門票，總花費高達1萬美元（約新台幣32.3萬元）。薇薇安透露，她為了賺取參加巴黎奧運的花費，從8年前開始同時兼差2份工作，另花了1年左右的時間，認真準備自己獨有的「奧運服」打扮。

根據薇薇安分享在各大社群媒體的照片顯示，她將自己歷年來蒐集到的歷屆奧運紀念品掛滿全身，包含數百個小飾品、布章和小旗幟，帽子還掛上幾十個艾菲爾鐵塔裝飾品，以及巴黎奧運象徵自由、平等和博愛的吉祥物「弗里吉」（Phryges）。薇薇安表示，「當你穿著這樣的衣服，其實可以遇到很多人，我也透過這種方式來認識世界。」

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