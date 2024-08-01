晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運狂粉！她40年來親赴7屆奧運現場 大秀「滿身戰利品」

2024/08/01 17:21

來自美國加州的女子薇薇安（Vivianne Robinson）是罕見的奧運狂，她過去40年曾7度走訪奧運現場，每次出現身上總會掛滿歷屆賽事蒐集到的戰利品，成為場外一大焦點。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運會現正如火如荼進行中，雖然本屆奧運多項比賽觀眾人數不如預期，但仍有不少遠道而來的熱情粉絲，為支持的選手與隊伍購票入場。一名來自美國加州的女子薇薇安（Vivianne Robinson），是罕見的奧運狂，她過去40年曾7度走訪奧運現場，每次出現身上總會掛滿歷屆賽事蒐集到的戰利品，成為場外一大焦點。

綜合外媒報導，現年66歲的薇薇安，平時住在美國加州洛杉磯，讓她成為四年一度的奧運超級粉絲的契機，為1984年洛杉磯奧運。薇薇安透露。她的母親當年在加州大學洛杉磯分校擔任運動員翻譯，洛杉磯奧運舉辦期間也有到場協助，接著母親在一天下班後。將一個與運動員交換而來別針送她，讓她自此開始對奧運產生興趣。

報導指出，薇薇安自1984年洛杉磯奧運後，陸續走訪多屆奧運現場，包括1996年亞特蘭大奧運2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運以及2024年巴黎奧運。另外，她曾獲得2008年北京奧運簽證，但因當地旅費過高而放棄；至於延後一年（2021）舉辦的2020年東京奧運，則因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，主辦單位改採無觀眾的方式舉行，導致她遺憾無法成行。

此外，為了參加疫情後舉辦的第一場奧運，薇薇安一口氣買了38張賽事賽門票，甚至花了1600美元（約新台幣5.1萬元）購買開幕式的門票，總花費高達1萬美元（約新台幣32.3萬元）。薇薇安透露，她為了賺取參加巴黎奧運的花費，從8年前開始同時兼差2份工作，另花了1年左右的時間，認真準備自己獨有的「奧運服」打扮。

根據薇薇安分享在各大社群媒體的照片顯示，她將自己歷年來蒐集到的歷屆奧運紀念品掛滿全身，包含數百個小飾品、布章和小旗幟，帽子還掛上幾十個艾菲爾鐵塔裝飾品，以及巴黎奧運象徵自由、平等和博愛的吉祥物「弗里吉」（Phryges）。薇薇安表示，「當你穿著這樣的衣服，其實可以遇到很多人，我也透過這種方式來認識世界。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。