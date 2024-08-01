奧運羽球》戴資穎IG吐心聲！「BIG 4」球后盛讚、陳雨菲暖留：妳真的很棒！

依瑟儂和戴資穎。（資料照，特派記者陳志曲攝）





張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上屆東京奧運摘下女單銀牌的台灣一姊戴資穎，昨晚在巴黎奧運小組賽奮戰兩局還是不敵「宿敵」泰國好友依瑟儂，小戴賽後在在IG吐露心聲，除了依瑟儂有留言安慰之外，女單「F4」的世界球后安洗瑩、中國名將陳雨菲也都有暖心鼓勵。



戴資穎在IG貼文寫道：「淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果是自己預料中的事，這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。」

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小戴很感謝林醫師和她的團隊，以及所有幫助她的人，每天積極的幫她恢復和治療，在自己來到法國的時候，還沒有辦法正常的跑動，很擔心自己沒辦法比賽，最終最終趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以很開心再次在場上跑動的感覺。

戴資穎坦言，也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。

戴資穎透露，這幾個月以來一直沒能擁有正常的訓練，知道大家對自己的期待，輸球是沒有藉口的，自己也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但自己撐過去了。

「看來超人有來，只是我沒能撐過去。」，戴資穎最後寫道，原諒她沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓她休息幾天。

戴資穎的IG貼文一出，有破萬人留言鼓勵，其中也有依瑟儂，她留言寫道「妳總是我的鏡子，謝謝妳一直以來的奮戰精神，期盼在世界各地看到妳！」此外，女單「F4」的世界球后安洗瑩表示，「妳的精神讓我印象深刻」。中國一姐陳雨菲則是暖心寫下，「還想再說一次，妳真的很棒」。

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