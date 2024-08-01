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中職》台鋼宣布簽下新日投！ 前日職選秀第一指名

2024/08/01 16:26

台鋼新洋投吉田一將。（台鋼提供）

〔記者龔乃玠／新北報導〕台鋼雄鷹上周迎來新洋投鳥松（Ljay Newsome）加入，這個禮拜再宣布洋投新戰力，為日本職棒資歷豐富的吉田一将，背號41號。在台鋼雄鷹陣中，有過去吉田一将隊友，正是目前以20轟暫居聯盟全壘打王的魔鷹（Steven Moya），2019～2021年，兩人都在日本職棒歐力士猛牛，如今在台灣將再續隊友緣分。

吉田一将現年34歲，身高超過190公分，大學畢業後加入日本社會人球隊JR東日本，2013日本職棒選秀會以即戰力獲得歐力士猛牛第一指名，2014新人年15場登板先發為主，共投75.2局防禦率3.81，2016年轉戰後援，日本職棒8年共226場登板，戰績18勝20敗、55中繼成功、2救援成功，總計341.1局被擊出301支安打，送出269次奪三振，防禦率3.74。

吉田於2022年起轉戰日本獨立聯盟新潟天鵝之皇，今年該球隊加入日本職棒二軍賽事，並更名為Oisix新潟天鵝之皇，吉田一将重回日本職棒體系，本季在日職二軍34場登板，共投34.2局被擊出30支安打，送出30次奪三振，防禦率2.34，為球隊相當倚重的後援戰力。這個月起他將開始轉戰中華職棒。

對於即將來台加入台鋼雄鷹，吉田一将表達不捨與感謝，也對未來充滿期待，他說：「在新潟待了約兩年半，新潟球迷的溫暖應援，是我每場比賽動力來源，非常感謝球迷支持，我不會忘記，會繼續努力加油，希望未來在台灣也能有好的表現，為台鋼雄鷹做出貢獻。」

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