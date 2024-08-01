奧運羽球》周天成抗癌戰奧運晉8強 網紛跪喊：帥慘了！

周天成週三（7/31）擊敗對手，在男單小組賽出線晉級，仰天吶喊畫面被拍下。（資料照，記者陳志曲攝）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成昨天在巴黎奧運男單小組賽直落二擊敗香港好手李卓耀，挺進16強，確定拿下勝利後，周天成仰天霸氣吶喊的姿態被記錄下來，不少網友直呼振奮。有人在社群平台轉發這一幕說，由衷替周天成感到開心，其他人也列出一哥各種勵志事蹟，跪喊「帥慘了！」

周天成週三在小組賽先後以直落二力挫墨西哥選手加里多（Luis Ramón Garrido）、香港選手李卓耀，以2連勝之姿從小組賽出線，晉級16強。今天在16強戰繼續保持絕佳狀態，以21：12、21：16擺平世界排名第5的日本名將奈良岡功大，取得對戰4連勝，搶下8強門票，且追平個人最佳。

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現年34歲的周天成，去年在健康檢查時意外發現罹患初期大腸癌，所幸在術後已經徹底康復，不過球迷們得知這件事時，一度為周天成的生涯感到擔憂。但周天成力克病魔，三度叩關奧運，以實力證明自己，昨天小組賽確定晉級後，周天成仰天霸氣吶喊的畫面，鼓舞不少人。

有網友在Threads上轉發周天成吶喊畫面，直呼「抗癌成功，34歲第3次挑戰奧運，還以小組第一之姿晉級！自從拿下世錦銅牌後他一直在不斷突破自己，謝謝你一直為我們展現你的精神，天哥你吶喊的樣子真的很帥氣！」

其他網友也紛紛表示，「最扯的是他沒有教練跟著……」、「周天成真的好棒！今天已經8強了！」、「他曾說過他2023的癌症低潮不說是不希望大家用剛得癌症當輸球的藉口，真的超帥」、「真的被我大天哥帥慘」、「周天成到目前的人生經歷真的好精彩，帥爆了！」、「我就算沒開聲音也是被他吶喊的樣子震到雞皮疙瘩還有眼淚亂噴」、「看到他最後大叫的那一幕真的很想哭，佩服他克服病魔成功重拾勇態！」

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