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奧運羽球》周天成對日本一哥豪取4連勝 晉8強平個人最佳

2024/08/01 16:36

周天成。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成今天在巴黎奧運男單16強，展現絕佳狀態，以21：12、21：16擺平世界排名第5的日本名將奈良岡功大，取得對戰4連勝，也搶下8強門票，追平個人最佳。

周天成第3度叩關奧運，期盼在巴黎能突破個人最佳8強，而他在小組賽就繳出不俗狀態，先後以直落二力挫墨西哥選手加里多（Luis Ramón Garrido）、香港李卓耀，以2連勝之姿挺進16強。

世界排名11的周天成與日本一哥奈良岡功大爭取8強門票，雙方過去3次交手都由小天獲勝，最近一次在5月泰國公開賽碰頭，是以直落二勝出。

奈良岡功大靠著充沛體力，且總能以多拍的「磨功」讓對手累垮，但周天成非省油的燈，以拉吊找到突擊機會，或是在後場重扣取分，開賽就連續得分取得5：1漂亮開局，之後也一直保持至少3分領先，最後階段更是越打越順手，以21：12先馳得點。

周天成在第2局的攻守表現出色，逼出奈良岡功大多次出界失誤，小天以11：3進入技術暫停，之後的多拍攻防來回也能打下分數，讓他振奮高喊，坐在場邊的「高姐」高敏珊對他比讚，此外，即使奈良打的角度已夠刁鑽，還是沒能突破，讓他無奈苦笑，往上空甩拍，小天以15：5取得大幅領先，之後也能維持穩定優勢，勝負就此定調。

周天成8強對手將是「印度內戰」的贏家，由杭州亞運銅牌普蘭諾伊（Prannoy H. S.）對上2021年世錦賽銅牌森（Lakshya Sen）。

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