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李洋／王齊麟爭決賽門票拚衛冕 今日賽事預告與轉播

2024/08/02 06:47

李洋／王齊麟。（路透）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

台灣選手在巴黎奧運持續奮鬥，李洋／王齊麟在巴黎奧運男雙4強戰將對上世界排名第2的丹麥搭檔阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），雙方過去9次交手，麟洋配取得6勝優勢。

另外，張筑涵和吳少璿將在輕艇激流項目極限激流預賽亮相；另外「跨欄正妹」張博雅將在女子100公尺項目預賽出賽，各位粉絲一定要鎖定轉播，一起為台灣好手們加油！

其他運動項目部分，射箭、籃球、網球等項目也將繼續進行賽事，各位喜愛這些運動的紛絲們也請務必鎖定轉播，為您喜愛的選手們加油！

棒球部分，大聯盟將轉播紅雀與小熊的賽事，今永昇太將挑戰第9勝，精彩可期的賽事，球迷們敬請準時鎖定！

中華職棒今日將由台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰統一獅，由哈瑪星對決古林睿煬，味全龍和樂天桃猿到花蓮出賽，黃子鵬將與鋼龍過招，中信兄弟在大巨蛋出戰富邦悍將，作客的富邦則由陳仕朋掛帥，對決洋投克迪，中職球迷記得鎖定轉播！

台灣隊巴黎奧運出賽

14:25 羽球 李洋／王齊麟 雙打四強 愛爾達體育1台

22:00 張筑涵/吳少璿 輕艇激流 男/女極限激流預賽 愛爾達體育3台

23:35 張博雅 田徑預賽/決賽 愛爾達體育2台

巴黎奧運

8/2

08:00 衝浪 男/女獎牌戰 愛爾達體育1台

14:25 羽球 雙打四強 愛爾達體育1台

15:25 射箭 混團16強 愛爾達體育4台

15:55 桌球 單打四強 愛爾達體育3台

15:55 田徑 預賽 愛爾達體育2台

20:10 射箭 混團八強/混團四強/混團獎牌戰 愛爾達體育2台

20:55 羽球 混雙獎牌戰/男單八強 愛爾達體育1台

22:00 張筑涵/吳少璿 輕艇激流 男/女極限激流預賽 愛爾達體育3台

22:00 障礙馬術 愛爾達體育4台

23:05 加拿大@西班牙 愛爾達體育4台

23:35 張博雅 田徑預賽/決賽 愛爾達體育2台

23:55 彈翻床 男子資格賽/決賽 愛爾達體育3台

8/3

00:55 網球 男單四強/混雙金牌戰 愛爾達體育4台

02:05 足球 法國@阿根廷 男子八強 愛爾達體育3台

MLB

08:00 紅雀@小熊 緯來體育、愛爾達體育3台

中華職棒

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育台、愛爾達體育3台

18:35 樂天桃猿@味全龍 DAZN2、愛爾達體育MAX1

18:35 統一獅@台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育4台

日本職棒

17:00 西武@樂天 DAZN3

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