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奧運田徑》疑被奈國奧會漏報女子100公尺 奧菲莉：我這4年是為了什麼...

2024/08/01 18:15

奈及利亞田徑女將奧菲莉。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕奈及利亞田徑女將奧菲莉（Favour Ofili）曾在2022年英聯邦運動會上贏得了女子200公尺銀牌，她在本屆巴黎奧運將參加女子100公尺、200公尺和400公尺接力賽，但今天卻傳出奈及利亞田協和奧委會沒有幫她報名100公尺項目的比賽。

奈及利亞田徑女將奧菲莉今天在社群網站發文表示：「我剛剛被告知，將不會參加本屆奧運的女子100公尺比賽，這讓我感到非常遺憾。我獲得了參賽資格，但奈及利亞田協和奧委會卻沒有給我報名。我努力了4年才贏得這個機會，到底是為了什麼？」

奧菲莉也表示，在上屆東京奧運，自己無法參賽，就是因為田協、田徑運動發展中心和奧委會都沒有為運動員提供檢測資金，導致14名符合參賽資格的奈及利亞運動員無法參賽，「如果不追究那些奪走她這次機會的人，那麼這兩個組織將來永遠都不可相信！」

不過，奈及利亞體育部部長John Enoh在聲明指出，田協向她保證有把奧菲莉的名字列入女子100公尺、200公尺和400公尺接力賽的奧運名單當中，而且這些名單都轉交給奈及利亞奧會，目前正在等待奧會的解釋。

奈及利亞田徑女將奧菲莉（左二）。（資料照，路透）

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