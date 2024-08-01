學生棒球》聯電支持基層棒運 贈東石高中棒球隊校車

聯華電子科技文教基金會捐贈東石高中棒球隊新車。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣國立東石高中棒球隊是嘉義縣傳統棒球名校，但每年運作經費龐大，2021年由立委蔡易餘引薦獲得聯華電子科技文教基金會連續5年每年捐助100萬元經費，今天捐贈一輛91萬5千元的ZINGER七人座廂型車，提供棒球隊做為訓練移動時接送及裝備補給需求。

東石高中棒球隊曾獲黑豹旗全國高中棒球大賽第三名、奪得中部地區三級學生棒球聯賽冠軍等佳績，有全國高中棒球隊前八強實力；先前因球隊運作經費龐大，後援會每年籌措經費過程辛苦，後來獲得電子業科技大廠支持，改善練習環境及球場設施。

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聯電企業訊息處處長杜光凱、立委蔡易餘、東石高中校長蔡吉郎、朴子市長吳品叡、東高棒球隊後援會會長陳威瀚等今天參與捐贈儀式；蔡易餘說，感謝聯電支持基層棒運，更帶動更多供應鏈廠商贊助，每次他獲知棒球隊的比賽成績，就會轉給聯電董事長洪嘉聰，瞭解贊助球隊成果，也希望有更多企業團體一同支持。

聯電企業訊息處處長杜光凱說，東高棒球隊的球員有很好的精神及能量。（記者林宜樟攝）

蔡吉郎說，感謝支持棒球訓練的企業及單位，也感謝朴子市公所整建市立棒球場練習，然而各項裝備、器材及補給需要在練習場地及比賽過程轉移，原本有一輛車齡高的校車進行移動，但因老舊，難以負荷，油耗高，也常拋錨送修。

聯華電子科技文教基金會得知，今天捐贈車輛給棒球隊，讓球隊進行交流練習、比賽時更便利；杜光凱說，每次到東高時就感受到球員的精神與能量，期許球員繼續發揮。

東高棒球隊總教練曾翊誠表示，球隊進行交流練習賽必須到外縣市，有新車之後舊有校車將不會淘汰，會與新車搭配使用，爭取更多比賽機會；棒球隊員說，感謝支持棒球隊的人們及企業團體，會用更好的成績回報。

聯華電子科技文教基金會捐贈91萬5千元的廂型車給東石高中棒球隊。（記者林宜樟攝）

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