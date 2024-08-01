奧運羽球》周天成是男單16強最資深 讓小11歲的日本一哥打到苦笑

周天成擊敗奈良岡功大，搶下8強門票。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕34歲的台灣羽球一哥周天成是這次巴黎奧運挺進男單16強的最年長球員，但他寶刀未老，今面對23歲的奈良岡功大以21：16、21：12勝出，還打到讓對手只能苦笑，最終豪取對戰4連勝，小天連3屆都打進8強。

周天成在去年初診斷出大腸癌初期，接受手術後成功回到球場，已是相當勵志的故事，且儘管他已是當今男子羽壇的「資深戰將」，在場上依舊保持強勢姿態，今天對上小11歲的日本一哥奈良岡功大，跑動速度完全不輸給年輕人，攻守表現也技高一籌，小天再再證明薑還是老的辣。

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這次巴黎奧運打進16強的男單選手中，只有3位選手滿30歲，34歲的周天成是最年長，再來是32歲的印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），還有尋求衛冕的30歲丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）。

另有4位選手未滿25歲，包括24歲的中國李詩灃、23歲的奈良岡功大、23歲的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最年輕的是22歲的印度森（Lakshya Sen）。

周天成8強對手將是「印度內戰」森跟普蘭伊諾的勝方。

奈良岡功大。（路透）

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