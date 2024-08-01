奧運射擊》土耳其51歲銀牌選手超輕裝爆紅「這是24年努力的結果」

土耳其51歲射擊好手迪凱區。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運混合團體10公尺氣手槍，現年51歲的土耳其好手迪凱區（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）摘得銀牌，這是土耳其在奧運賽場首面射擊項目獎牌。迪凱區在在場上幾乎沒有任何裝備的樣貌，立即在網路上引發熱議。但事實上迪凱區在奧運賽場很緊張。

擁有軍旅生涯經歷的迪凱區，他在本屆奧運賽場只身穿一件T恤、左手放在口袋，並未配戴任何的特製眼鏡、以及保護耳朵的裝置，他只配戴一般的眼鏡、以及普通的耳塞來保護耳朵，迪凱區在射擊場上的姿態迅速在網路上引發討論，甚至被外國網友開玩笑說土耳其是否派刺客去參加奧運。

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不過，迪凱區在奧運賽場的心情很煎熬，他的搭檔塔爾汗受訪坦言，「他有很多的焦慮，心裡承受許多壓力，我們兩人的心跳真的在劇烈跳動，真的跳得很厲害，在奧運賽場中射擊真的非常困難。」；而迪凱區在男子10公尺空氣槍個人賽則排在第13名。

土耳其51歲射擊好手迪凱區（後）與搭檔塔爾汗（前）。（法新社）

迪凱區接受土耳其媒體《TGRT》專訪時說，「從外面看來很容易，但我們內心掀起風暴。我們帶著8500萬人的祈禱來到這裡（指奧運），我們的目標是金牌，我們將2028年（奧運）奪冠。」他也坦言，沒想到會引起這麼多關注。

「當你在射擊時，你的腦中有著8500萬人的重量，這是我第5次參加奧運。我們沒有空手而歸，準備得很充分。我們將在2028年贏得金牌。」迪凱區說道。

迪凱區也給年輕人提出建議，「這是24年努力的結果，儘管我們年紀大了，年輕人仍可以繼續拚這項運動在晚年，他們（年輕人）已經看到持續嚴厲、不知疲倦的努力可以帶來結果。在我生涯初期，能夠打進歐洲、或是世界級的比賽，就已經被認為是成功。現在，我們（土耳其）對在奧運只拿銀牌感到失望。」

迪凱區以一身輕裝的樣貌、幾乎沒有任何裝備就在奧運賽場射擊，在網路上引發熱議。但他解釋，「這實際上是我的正常射擊姿勢，這有助於保持身體平衡與穩定，即使是最小的擺動也會導致偏差，我們輸掉比賽不是差1分，而是差0.7分。」

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）與搭檔塔爾汗（左），摘得2024巴黎奧運混合團體10公尺氣手槍項目銀牌。（路透）

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）與搭檔塔爾汗（左）。（路透）

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