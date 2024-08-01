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巴黎奧運》東奧遭罰時無緣獎牌 「競走女神」楊家玉飆賽季最佳奪金

2024/08/01 21:17

中國「競走女神」楊家玉在女子20公里競走項目成功奪金。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運田徑項目今天登場，中國「競走女神」楊家玉在女子20公里競走項目成功奪金，以賽季最佳的1小時25分54秒成績完賽，中國巴黎奧運田徑首金出爐，也是中國的第11金。

楊家玉曾在2021年中國競走錦標賽暨奧運選拔賽中，以1小時23分49秒的成績，打破同胞好手劉虹於2015年創造1小時24分38秒的世界紀錄，同時也拿下東京奧運門票，但上屆因領到三張紅牌遭判罰2分鐘，因此無緣獎牌，僅拿下第12名。

楊家玉今年捲土重來，比賽開始不久後就衝出第一集團取得領先，楊家玉在13公里處一度差距擴大到44秒，不過排名第二的西班牙名將培瑞茲（Maria Perez）開始提速，急起直追，可是後繼無力，楊家玉最終以1小時25分54秒奪金，佩雷斯以1小時26分19秒摘銀，澳洲蒙塔格（Jemima Montag）則是以1小時26分26秒獲得銅牌。

男子20公里競走項目方面，厄瓜多好手平塔多（Brian Pintado）以1小時18分55秒成績奪金，拿下厄瓜多在本屆奧運田徑比賽的第1面金牌。厄瓜多上一次在該項目奪金要追溯到1996年亞特蘭大奧運的培瑞茲（Jefferson Perez），這也是他們在奧運男子20公里競走項目的第2面金牌。

中國「競走女神」楊家玉在女子20公里競走項目成功奪金。（路透）

中國「競走女神」楊家玉在女子20公里競走項目成功奪金。（路透）

厄瓜多好手平塔多在男子20公里競走項目成功奪金。（美聯社）

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