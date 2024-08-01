奧運桌球》巴西第一人！雨果橫掃南韓好手 生涯首闖準決賽創歷史

巴西好手雨果。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運桌球項目男子單打8強，巴西好手雨果（Hugo Calderano）今天以總局數4比0擊敗大會第9種子的南韓好手張禹珍。這是現年28歲的雨果生涯首度打進奧運男單的準決賽。

世界男單排名第13的張禹珍整場遭雨果壓制，以4：11、7：11、5：11、6：11，最後以總局數0比4輸給雨果，無緣準決賽。南韓的桌球男單選手再度無緣奧運獎牌，南韓隊史前一次在奧運賽場拿到男單獎牌，已經是2004年的南韓名將柳承敏。

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這是雨果第三度參加奧運，2016年里約奧運止步男單16強，2020東京奧運則是止步男單8強，如今成為第一位闖進桌球男單四強的巴西選手。

巴西好手雨果。（美聯社）

「這是一個更大的壯舉，我是亞洲或歐洲之外的第一位（打進四強）。比賽結束後我情緒有些激動。」雨果表示，「我想要更多，想繼續前進，進入決賽，甚至可能獲得金牌。」

雨果也打破過往桌球賽場都是由亞洲或是歐洲選手宰制的賽場，他的成就證明拉丁美洲的桌球選手正不斷壯大。

談到挑戰亞洲或歐洲在桌球霸主的地位，雨果表示，「這對我來說是一個巨大的挑戰，但同時這也是我喜歡的。在我的運動中，我需要突破極限，打破這些障礙，給我們的人民帶來這麼多的歡樂。」

巴西好手雨果。（路透）

南韓選手張禹珍。（法新社）

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