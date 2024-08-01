奧運男排》日本擊落阿根廷 《排球少年》主題曲響徹球場

日本男排昨迎戰阿根廷，比賽期間與取勝後，現場皆有響起《排球少年》動畫熱血主題曲、總計有3首。（圖擷取自@animehaikyu_com、@JVA_Volleyball 社群平台「X」，本報合成）
另有不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員以播放動畫第二季的主題曲，且在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似呼暗藏玄機。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本男排昨天（7月31日）在巴黎奧運對上世界排名第8、上屆奧運銅牌得主阿根廷，雙方上演精采攻防戰，最終日本以3：1擊敗阿根廷，收穫本屆首勝。值得一提的是，比賽期間與日本取得勝利後，現場皆有響起《排球少年》動畫熱血主題曲、總計有3首，不僅感動現場觀眾，也讓獻唱的樂團、歌手發文致謝。
綜合日媒報導，在全球人氣極高的日本男排，於巴黎奧運排球項目小組預賽首戰出師不利，與德國激戰5局後戰敗。第2戰日本男排對上東京奧運銅牌得主阿根廷，2隊力求晉級8強賽一線生機，因此上演精采萬分的攻防大戰，最終這場賽事以靈活運用各種戰術的日本男排，拿下比賽勝利，取得本屆奧運首勝。
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報導指出，在比賽進行期間，現場工作人員播放不少日本與阿根廷2國的流行音樂，其中在網上掀起最多各國網友熱議的音樂，是工作人員播放3首日本知名運動動畫《排球少年》主題曲（ハイキューの曲），分別是動畫第二季2首片頭曲《I'm a Believer》、《FLY HIGH!!》以及第四季的片尾曲《決戰Spirit》，此事不僅令作品粉絲、排球迷驚喜萬分，也讓獻唱這3首歌曲的樂團、歌手感動不已。
由樂團SPYAIR獻唱的《I'm a Believer》，貝斯手MOMIKEN開表示，「我很高興SPYAIR也有參與！感謝您將我們的歌曲帶到了奧運」；創作《FLY HIGH!!》的BURNOUT SYNDROMES，主唱熊谷和海、貝斯手石川大裕皆發文表示感到與有榮焉，「非常感謝你們選擇了這首歌！」；演唱《決戰Spirit》的女歌手CHiCO同樣感動發文道，「謝謝讓奧運賽場響起〈決戰Spirit〉。」
另有不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員以播放動畫第二季的主題曲，且在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似呼暗藏玄機。據悉，《排球少年》動畫第二季後期集數，主要劇情是描述主人翁所在的烏野高中，第3次贏戰青城高中，最終由烏野取得勝利；另外，青城的隊長兼舉球員「及川徹」，在已於2020年完結的原作漫畫設定中，他在畢業後成為阿根廷男排的選手。
バレー凄い熱い戦いでしたね！！— MOMIKEN （@MOMIKENSPYAIR） July 31, 2024
SPYAIRも流れてたみたいで嬉しい！
俺たちの曲をオリンピックに連れていってくれてありがとうございますー????
パリ五輪のバレーでも、バーンアウトの楽曲をたくさん使って頂いてます。幸せです。— 熊谷和海 （@kumagai_kazuumi） August 1, 2024
「ハイキュー!!」のために書いた曲は、いずれも死ぬ気で書きました。その熱量が、選手の皆さんを鼓舞できていると嬉しいです。
BURNOUT SYNDROMESは全てのバレーボール選手を応援しております！TO BE FLYYY!!!???? https://t.co/sjwxpY0PcK
バレーボールのアルゼンチン戦で『FLY HIGH!!』流れるの本当に嬉しすぎて大変だ！！！！！— バーンアウトシンドロームズ大裕????BURNer （@BURNOUTSYNDROME） August 1, 2024
選曲してくれてありがとうございました！！！????????#BURNOUTSYNDROMES
オリンピック男子バレーで「決戦スピリット」が流れたって教えてくれてありがとう…！！— CHiCO???? （@CHiCOxxx_tweet） July 31, 2024
嬉しい…ありがたい…そして試合見たかった…