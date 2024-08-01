奧運男排》日本擊落阿根廷 《排球少年》主題曲響徹球場

日本男排昨迎戰阿根廷，比賽期間與取勝後，現場皆有響起《排球少年》動畫熱血主題曲、總計有3首。（圖擷取自@animehaikyu_com、@JVA_Volleyball 社群平台「X」，本報合成）



另有不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員以播放動畫第二季的主題曲，且在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似呼暗藏玄機。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本男排昨天（7月31日）在巴黎奧運對上世界排名第8、上屆奧運銅牌得主阿根廷，雙方上演精采攻防戰，最終日本以3：1擊敗阿根廷，收穫本屆首勝。值得一提的是，比賽期間與日本取得勝利後，現場皆有響起《排球少年》動畫熱血主題曲、總計有3首，不僅感動現場觀眾，也讓獻唱的樂團、歌手發文致謝。

綜合日媒報導，在全球人氣極高的日本男排，於巴黎奧運排球項目小組預賽首戰出師不利，與德國激戰5局後戰敗。第2戰日本男排對上東京奧運銅牌得主阿根廷，2隊力求晉級8強賽一線生機，因此上演精采萬分的攻防大戰，最終這場賽事以靈活運用各種戰術的日本男排，拿下比賽勝利，取得本屆奧運首勝。

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報導指出，在比賽進行期間，現場工作人員播放不少日本與阿根廷2國的流行音樂，其中在網上掀起最多各國網友熱議的音樂，是工作人員播放3首日本知名運動動畫《排球少年》主題曲（ハイキューの曲），分別是動畫第二季2首片頭曲《I'm a Believer》、《FLY HIGH!!》以及第四季的片尾曲《決戰Spirit》，此事不僅令作品粉絲、排球迷驚喜萬分，也讓獻唱這3首歌曲的樂團、歌手感動不已。

由樂團SPYAIR獻唱的《I'm a Believer》，貝斯手MOMIKEN開表示，「我很高興SPYAIR也有參與！感謝您將我們的歌曲帶到了奧運」；創作《FLY HIGH!!》的BURNOUT SYNDROMES，主唱熊谷和海、貝斯手石川大裕皆發文表示感到與有榮焉，「非常感謝你們選擇了這首歌！」；演唱《決戰Spirit》的女歌手CHiCO同樣感動發文道，「謝謝讓奧運賽場響起〈決戰Spirit〉。」

另有不少《排球少年》的粉絲注意到，工作人員以播放動畫第二季的主題曲，且在賽後選擇播放《FLY HIGH!!》慶祝日本男排獲勝，背後似呼暗藏玄機。據悉，《排球少年》動畫第二季後期集數，主要劇情是描述主人翁所在的烏野高中，第3次贏戰青城高中，最終由烏野取得勝利；另外，青城的隊長兼舉球員「及川徹」，在已於2020年完結的原作漫畫設定中，他在畢業後成為阿根廷男排的選手。

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