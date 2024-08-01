巴黎前線》謝淑薇／曹家宜和捷克組合激戰 遭逆轉無緣4強

台灣網球一姐謝淑薇（左）今天和年輕搭檔曹家宜（右）。（路透）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣網球一姐謝淑薇今天和年輕搭檔曹家宜，在巴黎奧運女雙8強戰：以6：1、4：6（12：14）不敵捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），無緣4強。

謝淑薇今年選擇和20歲小將曹家宜聯手出擊，她也展現「百搭天后」實力，率領學妹在首輪擊敗羅馬尼亞組合妮可拉絲古（Monica Niculescu）／貝古（Irina-Camelia Begu），首勝開張。

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台灣組合原定16強對上第7種子科絲秋克 （Marta Kostyuk）／雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），但賽程一再延誤，最後因對手臨時棄賽，不戰而勝晉級8強，謝淑薇也追平個人在奧運最佳成績，今天只要闖進4強，即可締造我國網球在奧運的最佳紀錄。

謝淑薇／曹家宜今天迎戰捷克黑馬穆霍娃／ 諾絲可娃，賽開隨即破發，下一局攻勢依舊犀利，取得2：0領先，即便被對手破發，台灣組合仍很快穩住陣腳扳回一城，首盤以6：1拿下。

第2盤被捷克組合連破帶保，謝淑薇／曹家宜陷入0：2落後，但台灣組合很快調整好節奏，謝淑薇刁鑽進攻令捷克組合防不勝防，連趕兩局戰成平手，可惜沒能檔住對手反撲，以4：6讓出。

進入搶十，雙方各下一城，捷克組合此時出現雙發失誤，謝淑薇網前截擊發揮出色，取得領先，無奈對手很快反擊超車，兩組人馬展開激戰，台灣組合3度化解對方賽末點，可惜沒能頂住壓力仍以12：14落敗。

台灣網球一姐謝淑薇（右）今天和年輕搭檔曹家宜（左）。（路透）

捷克穆霍娃／ 諾絲可娃。（路透）

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