奧運羽球》李洋／王齊麟直落二力挫泰國組合晉4強 離連霸差2勝

李洋/王齊麟。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣「麟洋配」李洋／王齊麟今在巴黎奧運男雙8強，以21：14、21：17力退泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），本屆拉出5連勝，強勢挺進4強，距離衛冕金牌只差2勝。

上屆東京奧運奪金的李洋／王齊麟，這次在巴黎分到「死亡之組」，且唯獨所在分組需打4場，比其他分組多打1場，但他們一路過關斬將，擊敗日本、中國、丹麥和美國強敵，以4戰全勝之姿搶下分組龍頭，挺進8強。

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李洋／王齊麟過去與世界排名23的泰國組合蘇博／吉丁努彭5度碰頭都以直落二奪勝，2人今也延續對戰優勢，在開賽就搶得先機，且一度連拿5分擴大分差，僅花17分鐘就以21：14先馳得點。

換邊後，李洋／王齊麟打得沒有首局得心應手，一度落入5：7落後，2人重整旗鼓，連拿4分後來居上，只是泰國組合非省油的燈，多次逼成平手，麟洋配在17：17時連拿4分關門，直落二勝出，晉級4強。

李洋／王齊麟在4強將對上世界排名第2的丹麥搭檔阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），雙方過去9次交手，麟洋配取得6勝優勢，包括在巴黎奧運小組賽，兩人經過3局激戰以21：15、19：21、21：15勝出。

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