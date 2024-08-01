晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦無緣暌違4年紀錄！張育成後一棒連5戰無安打

2024/08/01 21:29

富邦張育成。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕 樂天桃猿今靠洋投霸威斯先發7局掉2分好投，朱育賢6局擊出致勝全壘打，終場以3：2三度斬斷富邦悍將4連勝，追上統一獅並列下半季第2，跟龍頭富邦僅差0.5場勝差。

樂天開路先鋒林立今在首局就砲轟杰戈，擊出生涯第5支首局首打席全壘打，也是聯盟本季第1支。2局上，樂天追加攻勢，朱育賢二壘安打，靠滾地球推進至三壘，馬傑森高飛犧牲打送回1分。

2局下，富邦靠安打和四壞攻佔一、二壘，短打推進二、三壘，申皓瑋一棒二壘安打送回2分，追平戰局。只是杰戈6局上又被朱育賢狙擊，被擊出超前分全壘打，此役先發5.2局掉3分。

樂天先發霸威斯用111球力撐7局，雖然投出5次四壞，但僅掉2分，奪下本季第8勝，而他對老東家富邦悍將戰績3勝0敗，還沒有輸過。

樂天先發投手霸威斯。（記者王藝菘攝）

富邦今晚本季第3度挑戰睽違4年的5連勝，卻三度栽在樂天桃猿手中，無緣挑戰2019年6月30日至7月11日的球團史最長的6連勝紀錄。

富邦近日浮現「護成使者」的低迷問題，張育成今在1、5局都上壘，後一棒董子恩沒能串聯攻勢，近5戰在三棒張育成的富邦四棒，連同前4場范國宸的無安打，已連續5戰19打數無安打。

樂天林立開轟。（記者王藝菘攝）

富邦先發投手杰戈。（記者王藝菘攝）

樂天馬傑森。（記者王藝菘攝）

富邦董子恩。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。