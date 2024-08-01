中職》富邦無緣暌違4年紀錄！張育成後一棒連5戰無安打

富邦張育成。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕 樂天桃猿今靠洋投霸威斯先發7局掉2分好投，朱育賢6局擊出致勝全壘打，終場以3：2三度斬斷富邦悍將4連勝，追上統一獅並列下半季第2，跟龍頭富邦僅差0.5場勝差。

樂天開路先鋒林立今在首局就砲轟杰戈，擊出生涯第5支首局首打席全壘打，也是聯盟本季第1支。2局上，樂天追加攻勢，朱育賢二壘安打，靠滾地球推進至三壘，馬傑森高飛犧牲打送回1分。

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2局下，富邦靠安打和四壞攻佔一、二壘，短打推進二、三壘，申皓瑋一棒二壘安打送回2分，追平戰局。只是杰戈6局上又被朱育賢狙擊，被擊出超前分全壘打，此役先發5.2局掉3分。

樂天先發霸威斯用111球力撐7局，雖然投出5次四壞，但僅掉2分，奪下本季第8勝，而他對老東家富邦悍將戰績3勝0敗，還沒有輸過。

樂天先發投手霸威斯。（記者王藝菘攝）

富邦今晚本季第3度挑戰睽違4年的5連勝，卻三度栽在樂天桃猿手中，無緣挑戰2019年6月30日至7月11日的球團史最長的6連勝紀錄。

富邦近日浮現「護成使者」的低迷問題，張育成今在1、5局都上壘，後一棒董子恩沒能串聯攻勢，近5戰在三棒張育成的富邦四棒，連同前4場范國宸的無安打，已連續5戰19打數無安打。

樂天林立開轟。（記者王藝菘攝）

富邦先發投手杰戈。（記者王藝菘攝）

樂天馬傑森。（記者王藝菘攝）

富邦董子恩。（記者王藝菘攝）

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