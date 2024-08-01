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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運射擊》反差萌！土耳其「殺手級」銀牌選手 「超喜歡貓咪」

2024/08/01 22:40

日前在巴黎奧運爆紅的土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），被網友發現是一個「貓奴」。（圖擷取自@yusufdikecofficial IG、@Olympics 社群平台「X」，本報合成）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其的51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），在進行2024巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目時，在場上以幾乎沒有額外裝備、瀟灑的射姿，以及最終與搭檔一起奪得銀牌的成績，掀起全球網友熱議，照片也不斷被瘋傳。事後迪凱區不僅被分享他曾有擁有軍旅生涯，而且還是一個「貓奴」，反差萌再度引發討論。

綜合外媒報導，日前迪凱區與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）一起在本屆奧運中，奪下混合團體10公尺空氣手槍項目的銀牌。報導指出，由於迪凱區比賽期間不似其他選手，配戴任何特製眼鏡、以及保護耳朵的裝置，僅穿著一件T恤、攜帶普通耳塞，並在射擊時左手放在口袋、臉上露出非常冷酷的神色。網友還問，「土耳其是直接派一名殺手來奧運？」

事實上，這是迪凱區生涯第5度代表土耳其參加奧運，且他還真是該國的憲兵隊成員，階級則是准尉。除了超輕裝上場比賽、軍旅生涯等過往經歷引發討論，還有網友發現在迪凱區的過往IG PO文發現，他其實和多數土耳其人一樣非常喜愛貓咪，甚至還會放任寵物貓趴在自己的身上打瞌睡，哪怕因此無法動彈，他也僅是一臉無奈看著霸道的貓皇。

照片曝光後，不少網友被迪凱區的「反差萌」形象逗樂，更紛紛笑說，「貓咪好可愛喔！」、「絕對不能動他的貓貓」、「他是養貓咪版的『殺神』」、「每個成功人士背後都有一隻貓」、「跟南韓的金藝智一樣，場外很有反差感」、「現在想像一下，如果有人敢傷害他貓咪，《捍衛任務》可能就有全新續集了」。

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