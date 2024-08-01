巴黎前線》可惜了！和地主好手激戰7局 林昀儒8強止步

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒今在巴黎奧運男單8強戰，以3：4不敵地主好手F.勒布朗（Felix Lebrun），無緣追平上屆第4的最佳成績。

世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒這次在巴黎奧運男單、混雙、男團3線出擊，混雙和陳思羽攜手闖進8強，可惜無緣獎牌。

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林昀儒今迎戰地主希望、世界排名第5的F.勒布朗，在地主觀眾鼓譟的壓力下，首局發揮不盡理想，以7：11敗下陣來，但第2局小林先發制人，以11：7扳回一城。

台灣桌球選手林昀儒。（特派記者陳志曲攝）

不過，第3局開賽林昀儒陷入0：5落後，苦戰後仍以8：11讓出，隨後在第4局以11：4拿下，可惜第5局讓對手先以11：8聽牌。

即便對手已經聽牌，但林昀儒開局取得5：2領先，隨後雖因連續失誤，讓對手趕上，但他頂住壓力再度要回分數，以11：8收下該局。

進入決勝局，林昀儒一度以0：7落後，打得相當綁手綁腳，好在他馬上連趕3分止血，只是落後分數過多，即便多次化解對方賽末點，仍以8：11敗下陣來。

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

地主好手F.勒布朗。（路透）

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