奧運》家中麵店貼出手寫賀奪牌海報！ 家人曝吳詩儀從15歲練拳的過去

「文湖21雞湯麵」貼出手寫大字報於店門口。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣好手吳詩儀於巴黎奧運拳擊項目女子60公斤級8強賽打贏厄瓜多選手帕拉修絲（María José Palacios）以4：1成功闖入4強，確定保底銅牌，更是本屆奧運台灣代表團首面獎牌，吳詩儀家中經營的「文湖21雞湯麵」一夕間爆紅，原本從路邊攤一路經營到開店面，吳詩儀從15歲開始練拳，對家人報喜不報憂，空閒時間會到店裡幫忙，相當貼心。

「文湖21雞湯麵」其實過去在內湖便小有名氣，如前立委高嘉瑜就常去吃，也獲美食部落客推薦，這次吳詩儀確定保底銅牌，更振奮國人對奧運的信心，紛紛到GOOGLE留下5星好評，外送訂單也增加不少，不少民眾特地來祝賀，吳家人也十分感謝支持的民眾們，對於吳詩儀奪金相當有信心。

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「文湖21雞湯麵」今上午也貼出手寫大字報，寫下「賀 老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目 前進四強」。照片中間人物為吳詩儀的姊姊。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」今上午也貼出手寫大字報，寫下「賀 老闆女兒吳詩儀奧運拳擊項目 前進四強」；店裡也張貼著吳詩儀在2022年杭州亞運拿下銅牌的海報。

「文湖21雞湯麵」以清淡爽口不油膩的湯頭吸引顧客，主打用單純的雞骨與老母雞熬出清香，搭配蕎麥麵條的Q彈與香氣，小菜也相當多樣，還有入味的醃製豬排、煎嫩雞等都十分美味。

吳詩儀的姊姊分享，吳詩儀從15歲開始受到教練啟蒙練拳擊，每天都按表操課訓練，有時訓練完晚上會到麵攤幫忙，但近年訓練量大，比較沒有空閒時間，但妹妹是個報喜不報憂的小孩，就怕讓家人擔心。

「文湖21雞湯麵」店裡也張貼著吳詩儀在2022年杭州亞運拿下銅牌的海報。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」以清淡爽口不油膩的湯頭吸引顧客，主打用單純的雞骨與老母雞熬出清香，搭配蕎麥麵條的Q彈與香氣，小菜也相當多樣。（記者楊心慧攝）

「文湖21雞湯麵」以清淡爽口不油膩的湯頭吸引顧客。（記者楊心慧攝）

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