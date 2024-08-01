奧運拳擊》義大利女拳手開賽46秒就棄賽還爆淚「我無法打完比賽...」

義大利女拳手卡里妮。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前捲入2023年捲入性別檢測風波的阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif），她今天在2024年巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽，比賽僅打46秒，就讓義大利選手卡里妮（Angela Carini）放棄比賽，凱莉芙晉級8強。卡里妮賽後落淚受訪說，「我無法打完比賽。」

根據《ESPN》指出，雙方開賽互相攻擊出拳後，卡里妮挨了數拳，頭套出現脫落兩次，這在奧運賽場是相當罕見的。卡里妮最後決定在開賽第46秒放棄比賽，也拒絕與凱莉芙握手，卡里妮也在拳擊場上落淚。

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卡里妮賽後表示，開賽後挨了幾拳之後，她的鼻子感到劇烈疼痛，讓她不得不退賽，而且卡里妮的短褲上還有血跡。卡里妮強調這不是發表政治聲明、也不是拒絕與凱莉芙比賽。

「我感到鼻子有劇烈疼痛，作為一名成熟的拳擊手，我想說：『夠了』。因為我不想、我無法完成比賽。」卡里妮說道。

義大利女拳手卡里妮。（法新社）

卡里妮指出，她沒有資格評斷凱莉芙是否應該被允許參賽，但卡里妮稱要與對方戰鬥沒有問題，「我只是作為一名拳擊手盡我的職責，我上了擂台並打比賽，因為沒有完成最後一哩路，讓我心碎了。」

義大利籍的拳擊教練Emanuele Renzini表示，卡里妮可以有選擇棄賽的選項，「我問她，『Angela，如果妳不想上去比賽，就不要上去。』但她告訴我不，『這是我的奧運，我努力來到這裡，我想為自己的獎牌而戰。』所以她決心要做。」Emanuele Renzini也坦言，「我支持她，我沒想到會有這樣的結果，她從未有懷疑過，她想要戰鬥。」

義大利女拳手卡里妮。（美聯社）

阿爾及利亞選手凱莉芙（右）、義大利女拳手卡里妮（左）。（路透）

阿爾及利亞選手凱莉芙。（路透）

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