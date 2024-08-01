巴黎前線》未能補上奧運獎牌很可惜 謝淑薇曝可能是最後一舞

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）出戰巴黎奧運，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣網球一姐謝淑薇今天和搭檔曹家宜在巴黎奧運女雙8強戰，不敵捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），無緣4強，謝淑薇坦言，這次奧運目標就是要奪牌，但已經盡力就足夠。

謝淑薇／曹家宜今天首盤幾乎是碾壓對手，但第2盤打得相當艱辛，最後遭到逆轉。謝淑薇直言，對手在第二盤攻勢較兇，她和曹家宜的戰術運用較保守一些，送了比較多分，成為改變戰局的關鍵點。不過，她強調，盡力就夠了，沒有什麼好推責。

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謝淑薇生涯戰功無數，上次倫敦奧運出賽她闖進8強，也是生涯最佳成績，這次再戰奧運，她直言，目標只有奪牌，「我的目標是拿牌不是最佳成績，亞運、東亞運、世大運的獎牌我都有，就缺一個，當然想要收集一下奧運獎牌。」

提到這次奧運和其他大賽打法有何差異？謝淑薇表示，打法網和奧運都差不多，「當然是打國家賽觀眾比較多，今天可能是捷克觀眾較多，但有聽到一些觀眾幫我們加油，下次來可以激動一點，我們是可以承受得起的。」

不過，目前已經38歲的謝淑薇要再戰奧運難度頗高，今天和捷克一戰可能是她在奧運最後一舞，「當然比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

台灣網球女雙組合謝淑薇（左）與曹家宜（右）出戰巴黎奧運，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（前）與曹家宜（後）。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（後）與曹家宜（前）。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）。（特派記者陳志曲攝）

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