晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》未能補上奧運獎牌很可惜 謝淑薇曝可能是最後一舞

2024/08/01 22:32

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）出戰巴黎奧運，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣網球一姐謝淑薇今天和搭檔曹家宜在巴黎奧運女雙8強戰，不敵捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），無緣4強，謝淑薇坦言，這次奧運目標就是要奪牌，但已經盡力就足夠。

謝淑薇／曹家宜今天首盤幾乎是碾壓對手，但第2盤打得相當艱辛，最後遭到逆轉。謝淑薇直言，對手在第二盤攻勢較兇，她和曹家宜的戰術運用較保守一些，送了比較多分，成為改變戰局的關鍵點。不過，她強調，盡力就夠了，沒有什麼好推責。

謝淑薇生涯戰功無數，上次倫敦奧運出賽她闖進8強，也是生涯最佳成績，這次再戰奧運，她直言，目標只有奪牌，「我的目標是拿牌不是最佳成績，亞運、東亞運、世大運的獎牌我都有，就缺一個，當然想要收集一下奧運獎牌。」

提到這次奧運和其他大賽打法有何差異？謝淑薇表示，打法網和奧運都差不多，「當然是打國家賽觀眾比較多，今天可能是捷克觀眾較多，但有聽到一些觀眾幫我們加油，下次來可以激動一點，我們是可以承受得起的。」

不過，目前已經38歲的謝淑薇要再戰奧運難度頗高，今天和捷克一戰可能是她在奧運最後一舞，「當然比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

台灣網球女雙組合謝淑薇（左）與曹家宜（右）出戰巴黎奧運，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（前）與曹家宜（後）。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（後）與曹家宜（前）。（特派記者陳志曲攝）

台灣網球女雙組合謝淑薇（右）與曹家宜（左）。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。