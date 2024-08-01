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NBA》明星前鋒大傷後變痛痛人 「星海哥」海沃德宣布退休

2024/08/01 23:36

海沃德。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）今天在社群網站宣布退休，將結束長達14年的NBA生涯。

身手全能的海沃德，在2010年選秀會以第9順位被爵士隊挑中，曾在2017年入選明星賽，場均繳出21.9分、5.4籃板和3.5助攻，隔年加盟塞爾提克，但在開幕戰就因腿部骨折導致賽季報銷，隔年復出打了72場，也是近年出賽唯一超過60場的賽季，他在2020年與黃蜂簽下4年1.2億美元（約新台幣39.3億元）合約，也因傷勢打打停停。

海沃德今年季中被交易至雷霆，轉隊後上場空間受限，平均上場時間從31.9分鐘降至17.2分鐘，場均只有5.3分、2.5籃板、1.6次助攻的表現，海沃德在今年季後賽7場出賽，得分更是掛蛋。雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）坦言，季中交易找來「星海哥」的海沃德（Gordon Hayward），這是他的失誤。

海沃德生涯場均可貢獻15.2分、4.4籃板和3.5助攻。上季是海沃德合約的最後一年，年薪高達3150萬美元（約10.3億台幣）。

「今天，我正是從籃球場上退休，」海沃德在社群網站中表示，這是一段不可思議的旅程，非常感謝每一個幫助他的人，讓他取得很多成就，期待人生的下一個篇章。

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